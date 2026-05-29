„Dass ich für Österreich spiele, war eher Zufall“

Zum zweiten Mal in Folge hat Österreich bei einem Grand Slam eine Tennisspielerin in der dritten Runde. Eine, die erst seit einem halben Jahr für Rot-Weiß-Rot spielt. Nach ihrem 5:7-6:4-6:3-Erfolg über Katie Boulter erklärte Anastasia Potapova erstmals selbst, wie es überhaupt zu diesem glücklichen Zufall kam und wischte gleich ein Gerücht beiseite.