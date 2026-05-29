Djokovic gegen Fonseca ab ca. 15.30 Uhr LIVE

Dritte Runde bei den French Open in Paris: Novak Djokovic trifft auf Joao Fonseca. Mit sportkrone.at sind Sie ab ca. 15.30 Uhr live dabei - siehe Ticker unten.
Hier gibt es den Liveticker:
Novak Djokovic setzte sich in Runde zwei nach 3:43 Stunden gegen Philippe Chatrier durch und gab wie auch im ersten Match einen Satz ab. Die Nummer vier der Welt schnuppert nach dem überraschenden Sinner-Aus an seinem vierten Titel bei den French Open.
In der dritten Runde geht es für den „Djoker“ gegen das 19-jährige Talent Joao Fonseca. Der junge Brasilianer steht auf Nummer 30 der ATP-Rangliste und setzte sich bisher im Turnier gegen Luka Pavlovic und Dino Prizmic durch.
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