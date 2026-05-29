Rätsel um Absturz: Experten mit brisantem Verdacht

Gegen Felswand gekracht

Die Vermutung liegt nahe, dass der 72-Jährige über die Mieminger Kette Richtung Inntal abdrehen wollte. Doch dann passierte genau das Gegenteil: Die Maschine schraubte sich unterhalb des Gipfels des Breitenkopfs (2469 m) in engen Kurven nach unten und krachte gegen die Felswand.