Rechtsstreit um Pfefferspray am Schlüsselbund

Werden Frauen, die sich schützen, kriminalisiert?

Harald Schuster, der Anwalt des Verurteilten, wollte das nicht auf sich sitzen lassen und bekämpfte das Urteil jetzt mit Erfolg. Bei der Berufungsverhandlung im Wiener Landesgericht stellt er klar: „Der Gesetzgeber muss sich hier etwas überlegen. Ein Pfefferspray dient vorrangig dem Schutz von Frauen. Will er jede Frau, die einen Pfefferspray mitführt, auf dem nicht groß und in Leuchtschrift ,Ich bin ein Pfefferspray‘ steht, kriminalisieren?“, argumentiert er.