Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erlaubt oder verboten?

Rechtsstreit um Pfefferspray am Schlüsselbund

Gericht
29.05.2026 18:30
Wegen diesem Pfefferspray erstatteten Polizisten Anzeige.
Wegen diesem Pfefferspray erstatteten Polizisten Anzeige.(Bild: Krone KREATIV/zVg und Daniel Scharinger)
Porträt von Anja Richter
Von Anja Richter

Reizgassprays sind seit 1996 erlaubt. Weil der gegenständliche aber angeblich wie eine Taschenlampe aussah, verurteilte eine Bezirksrichterin einen unbescholtenen Wiener nach dem Waffengesetz. Dessen Anwalt Harald Schuster hielt dagegen. Mit Erfolg.

0 Kommentare

Ein Mann verursacht mit seinem Motorrad in Wien einen Unfall. Die Polizisten nehmen bei der Verkehrskontrolle kurz den Fahrzeugschlüssel an sich. Womit der Herr Magister nicht gerechnet hat, war der Strafantrag, der wenig später bei ihm ins Haus flatterte.

Berufung gegen erstinstanzliches Urteil
„Ich dachte, ich bin im falschen Film“, erinnert er sich. Der strafrechtliche Vorwurf: Am Schlüsselbund habe er eine verbotene Waffe mitgeführt. Konkret einen Pfefferspray, der eigentlich seit 1996 als Distanzwaffe erlaubt ist. Weil der Pfefferspray-Schlüsselanhänger aber als Taschenlampe getarnt gewesen ist, sei er als verbotene Waffe einzustufen.

§ 17 Waffengesetz

Gemäß § 17 Waffengesetz ist unter anderem das Führen von Waffen verboten, deren Form geeignet ist, einen anderen Gegenstand vorzutäuschen. Auch dürfen sie nicht mit Gegenständen des täglichen Gebrauchs verkleidet sein. 

Eine Richterin am Bezirksgericht Wien Mitte verurteilte den Pfefferspraybesitzer tatsächlich zu einer Geldstrafe in der Höhe von 40 Tagessätzen: „Die Form des Pfeffersprays ist geeignet, eine Stabtaschenlampe vorzutäuschen“, argumentierte Frau Rat.

Werden Frauen, die sich schützen, kriminalisiert?
Harald Schuster, der Anwalt des Verurteilten, wollte das nicht auf sich sitzen lassen und bekämpfte das Urteil jetzt mit Erfolg. Bei der Berufungsverhandlung im Wiener Landesgericht stellt er klar: „Der Gesetzgeber muss sich hier etwas überlegen. Ein Pfefferspray dient vorrangig dem Schutz von Frauen. Will er jede Frau, die einen Pfefferspray mitführt, auf dem nicht groß und in Leuchtschrift ,Ich bin ein Pfefferspray‘ steht, kriminalisieren?“, argumentiert er.

Rechtsanwalt Harald Schuster
Rechtsanwalt Harald Schuster(Bild: Pfefferspray)

Abgesehen davon, dass dieses Modell, das tausendfach im Umlauf ist, nicht als Taschenlampe getarnt sei. Zumal das Gerät keinen Leuchtkopf hat. Ein Sachverständigengutachten bestätigt das: „Das Fehlen einer aktiven oder inaktiven Lichtquelle zur Scheinwahrung schließt die Täuschung einer Taschenlampe aus“, ist in dem ausführlichen Bericht zu lesen.

Klarer Freispruch in der Instanz
Nach kurzer Beratung spricht Richter Georg Olschak den Wiener in der Instanz frei. „Ich schließe mich den Ausführungen Ihres Verteidigers an. Warum sollten Damen, die in der Nacht nach Hause kommen, nicht so einen handlichen Pfefferspray bei sich tragen dürfen? Von vorne sieht man deutlich, dass es eben keine Taschenlampe ist“, sagt er. Zur großen Erleichterung des unbescholtenen Angeklagten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gericht
29.05.2026 18:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Wiener Elektro Tage
„Elektromobilität ist gekommen, um zu bleiben!“
Tragischer Unfall
Heftige Windböen blasen Baukran um: Kranführer tot
Gewaltige Staubwand
Sandsturm wälzt sich über Touristenattraktion
Der Einsatz in dem verzweigten und teilweise gefluteten Höhlensystem gestaltete sich schwierig.
„Suchen weiter“
Laos: 5 der 7 eingeschlossenen Goldsucher gefunden
Diese Melonen haben einen Rekordpreis erzielt.
Rekord bei Auktion
Zwei Yubari-Melonen für 31.100 Euro versteigert!
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Trauer um Uschi: „Amore unter Palmen“-Star tot
162.891 mal gelesen
Traurige Nachrichten für Fans von „Amore unter Palmen“: Uschi ist überraschend verstorben.
Kärnten
Keine Reue nach Terroranschlag: Lebenslang
91.606 mal gelesen
Der Prozess in Klagenfurter dauerte fast zwölf Stunden.
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
91.028 mal gelesen
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
1774 mal kommentiert
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Innenpolitik
FPÖ feiert 70er mit Schlagerstar Roberto Blanco
1261 mal kommentiert
Kickl wird eine Rede halten, Blanco singen. 
Außenpolitik
Selenskyj übermittelt Waffenwunschliste an Trump
756 mal kommentiert
Selenskyj hat Trump erneut um Hilfe gebeten.
Mehr Gericht
Erlaubt oder verboten?
Rechtsstreit um Pfefferspray am Schlüsselbund
Tourengeher starb
20-Jähriger nach tödlichem Pisten-Unfall angeklagt
Prozess nach Gewalt
Mann verlor Nerven und ging auf Ehefrau los
„Massive Brutalität“
Angriff der „Pedo-Hunter“: Es war Mordversuch!
Weil er Tochter mobbte
Schulkind (7) genötigt: Trainer auf Anklagebank
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf