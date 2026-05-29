FPÖ feiert 70er mit Schlagerstar Roberto Blanco

Ein bisschen Spaß muss sein. Das denkt man sich offenbar auch in der FPÖ. Die blaue Bundespartei hat mit Blick auf die vergangenen Wahlergebnisse und die aktuellen Umfragewerte ohnehin Grund zur Freude – und mit dem heurigen 70. Jahr-Jubiläum ihrer Bundespartei noch einen weiteren. Am 20. Juni wird daher eine Party in zwei Akten gefeiert. Einerseits gibt es einen offiziellen Festakt in der Hofburg, darüber hinaus aber auch noch eine öffentliche Feier am Wiener Stephansplatz.