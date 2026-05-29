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„Spaß muss sein!“

FPÖ feiert 70er mit Schlagerstar Roberto Blanco

Innenpolitik
29.05.2026 13:30
Porträt von Nikolaus Frings
Porträt von Lisa Stockhammer
Von Nikolaus Frings und Lisa Stockhammer

Die FPÖ hat wieder einmal Grund zum Feiern. Am 20. Juni zelebriert man am Wiener Stephansplatz das 70-jährige Bestehen der Bundespartei. Als einer der Haupt-Acts soll dort der dann 89-jährige Schlagersänger Roberto Blanco auftreten – ein bisschen Spaß muss eben offenbar sein. 

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Ein bisschen Spaß muss sein. Das denkt man sich offenbar auch in der FPÖ. Die blaue Bundespartei hat mit Blick auf die vergangenen Wahlergebnisse und die aktuellen Umfragewerte ohnehin Grund zur Freude – und mit dem heurigen 70. Jahr-Jubiläum ihrer Bundespartei noch einen weiteren. Am 20. Juni wird daher eine Party in zwei Akten gefeiert. Einerseits gibt es einen offiziellen Festakt in der Hofburg, darüber hinaus aber auch noch eine öffentliche Feier am Wiener Stephansplatz. 

Bundespräsident nicht eingeladen
Und eben dort heißt es dann gewissermaßen Samba Si! Arbeit no! Denn neben der John Otti Band und der Band, die Ursprung Buam, wird dort auch der kubanisch-deutsche Schlagersänger Roberto Blanco ( mittlerweile 88, am 20. Juni dann sogar 89 Jahre alt) auftreten, wie die FPÖ der „Krone“ bestätigt. Ab 14 Uhr beginnt die Sause, für 18 Uhr ist dann die Rede des Parteichefs Herbert Kickl angesetzt. 

Nicht mitfeiern wird an diesem Tag offenbar Österreichs Staatsoberhaupt Alexander Van der Bellen. Wie die „Krone“ aus der Hofburg erfuhr, erhielt der Bundespräsident keine der laut FPÖ 1600 Einladungen zum Festakt in seinem „eigenen“ Haus. Dass Van der Bellen dann Roberto Blanco und Herbert Kickl am Stephansplatz lauschen wird, gilt als unwahrscheinlich ...

Kickl wird eine Rede halten, Blanco singen.
Kickl wird eine Rede halten, Blanco singen.(Bild: Krone KREATIV/Roland Schlager, Jürgen Radspieler)
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