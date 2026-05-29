FPÖ feiert 70er mit Schlagerstar Roberto Blanco

Die FPÖ hat wieder einmal Grund zum Feiern. Am 20. Juni zelebriert man am Wiener Stephansplatz das 70-jährige Bestehen der Bundespartei. Als einer der Haupt-Acts soll dort der dann 89-jährige Schlagersänger Roberto Blanco auftreten – ein bisschen Spaß muss eben offenbar sein.
Ein bisschen Spaß muss sein. Das denkt man sich offenbar auch in der FPÖ. Die blaue Bundespartei hat mit Blick auf die vergangenen Wahlergebnisse und die aktuellen Umfragewerte ohnehin Grund zur Freude – und mit dem heurigen 70. Jahr-Jubiläum ihrer Bundespartei noch einen weiteren. Am 20. Juni wird daher eine Party in zwei Akten gefeiert. Einerseits gibt es einen offiziellen Festakt in der Hofburg, darüber hinaus aber auch noch eine öffentliche Feier am Wiener Stephansplatz.
Bundespräsident nicht eingeladen
Und eben dort heißt es dann gewissermaßen Samba Si! Arbeit no! Denn neben der John Otti Band und der Band, die Ursprung Buam, wird dort auch der kubanisch-deutsche Schlagersänger Roberto Blanco ( mittlerweile 88, am 20. Juni dann sogar 89 Jahre alt) auftreten, wie die FPÖ der „Krone“ bestätigt. Ab 14 Uhr beginnt die Sause, für 18 Uhr ist dann die Rede des Parteichefs Herbert Kickl angesetzt.
Nicht mitfeiern wird an diesem Tag offenbar Österreichs Staatsoberhaupt Alexander Van der Bellen. Wie die „Krone“ aus der Hofburg erfuhr, erhielt der Bundespräsident keine der laut FPÖ 1600 Einladungen zum Festakt in seinem „eigenen“ Haus. Dass Van der Bellen dann Roberto Blanco und Herbert Kickl am Stephansplatz lauschen wird, gilt als unwahrscheinlich ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.