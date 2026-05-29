Spanier aus dem Burgenland kocht im Imperial auf

Mateo Lopez wurde in Spanien zum Spitzenkoch ausgebildet. Bekanntheit erlangte er mit seinen Ideen im „Ratschen“ im Südburgenland. Nun kocht er im noblen Hotel Imperial in Wien.
Aus dem Südburgenland fährt der Spanier Mateo Lopez täglich mit dem Bus zur Arbeit ins Hotel Imperial in Wien. Der 42-Jährige ist neuer Sous-Chef in der Wiener Luxus-Herberge und bekommt die Chance, mit einer jungen Küchenbrigade ein neues Konzept zu erarbeiten. Sein Lebensmittelpunkt ist Kitzladen, wo er nicht nur beliebt und bekannt ist, sondern in der Nähe auch seinen Ruf als Spitzen-Koch in Österreich etablierte.
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