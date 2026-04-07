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Elfte Operation

Kehlkopf entfernt: Doskozil erhielt Stimmprothese

Burgenland
07.04.2026 12:29
Porträt von Philipp Wagner
Porträt von Carina Fenz
Von Philipp Wagner und Carina Fenz

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) wurde  kurz vor Ostern erneut am Universitätsklinikum Leipzig operiert. Im Gegensatz zu den früheren Eingriffen wurde ihm dieses Mal der Kehlkopf entfernt und durch eine Stimmprothese ersetzt. Das teilte das Büro des Landeshauptmannes mit.

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Der behandelnde Arzt, Prof. Dr. Andreas Dietz, bewertet den Eingriff als entscheidenden Schritt: Er bedeute die Befreiung von einer langjährigen chronischen Erkrankung und eröffne die Aussicht auf eine vollständige Heilung. „Landeshauptmann Doskozil wird nach einer entsprechenden Regenerations- und Trainingsphase wieder gut und voraussichtlich sogar besser sprechen können als zuvor“, so der Mediziner.

Fortschreitende Verknöcherung
Bei einer Kontrolle am Uni-Klinikum war kurz vor Ostern festgestellt worden, dass es neuerlich zu einer schneller als bislang fortschreitenden Verknöcherung an seinem Kehlkopf gekommen war. Eine Operation nach bisherigem Muster wäre zwar denkbar gewesen, hätte höchstwahrscheinlich aber weitere Eingriffe in kurzen Abständen erforderlich gemacht. Daher habe sich der Landeshauptmann in Abstimmung mit seiner Frau Julia und seinen Kindern für die nachhaltigere Lösung entschieden, hieß es.

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Landeshauptmann Hans Peter Doskozil
Landeshauptmann Hans Peter Doskozil(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)

Arzt geht von vollständiger Genesung aus
„Im Zuge der Operation wurden Atmung und Schluckfunktion vollständig rekonstruiert und erfolgreich eine Stimmprothese eingesetzt – ein kleines Ventil zwischen Luft- und Speiseröhre, das mit entsprechender Übung eine stabile, gute Stimmbildung ermöglicht“, so Dietz. Der Eingriff sei ohne Komplikationen und erfolgreich verlaufen. Als behandelnder Arzt gehe er von einer vollständigen Genesung und einer deutlich höheren Belastbarkeit des Landeshauptmannes aus, erklärte der Mediziner.

„Er wurde damit von seiner langjährigen Erkrankung befreit“, erläuterte Dietz. Nach der Abheilung werde er wieder problemlos sprechen können – mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar besser als zuvor. Auch der belastende Rhythmus immer wiederkehrender Operationen sei damit durchbrochen. Für Doskozil war es der insgesamt elfte Eingriff am Kehlkopf.

Schneemann übernimmt Agenden während Regeneration
Doskozil wird voraussichtlich noch rund zehn Tage in der Klinik bleiben, eine intensivmedizinische Betreuung sei diesmal nicht nötig gewesen. Danach ist eine mehrwöchige Regenerationsphase vorgesehen. Während dieser Zeit wird er in seinen öffentlichen Ressortfunktionen von Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) vertreten, bleibt jedoch laufend in enger Abstimmung mit seinem Regierungsteam und erledigt Regierungsakte auf elektronischem Weg.

Leonhard Schneemann vertritt Doskozil in den kommenden Wochen.
Leonhard Schneemann vertritt Doskozil in den kommenden Wochen.(Bild: Landesmedienservice Burgenland)

„Dem Landeshauptmann geht es den Umständen entsprechend gut, und er kommuniziert mit seinem engsten Stab bereits wieder via Handy“, teilte sein Büro mit. Zugleiche bedanke er sich für die große Solidarität, die ihm die Burgenländer entgegenbringen, das sei ein wichtiger Rückhalt. „Wer ihn kennt, weiß, dass er gerade deshalb schon sehr auf sein Comeback brennt“, heißt es aus Doskozils Büro.

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