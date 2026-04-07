Kehlkopf entfernt: Doskozil erhielt Stimmprothese

Fortschreitende Verknöcherung

Bei einer Kontrolle am Uni-Klinikum war kurz vor Ostern festgestellt worden, dass es neuerlich zu einer schneller als bislang fortschreitenden Verknöcherung an seinem Kehlkopf gekommen war. Eine Operation nach bisherigem Muster wäre zwar denkbar gewesen, hätte höchstwahrscheinlich aber weitere Eingriffe in kurzen Abständen erforderlich gemacht. Daher habe sich der Landeshauptmann in Abstimmung mit seiner Frau Julia und seinen Kindern für die nachhaltigere Lösung entschieden, hieß es.