Wie sich Irans Regime an der Macht halten konnte

Schlacht gewonnen, Krieg verloren: Wie konnte das geschehen? Diese quälende Frage wird die Supermacht USA noch viele Untersuchungsausschüsse kosten – so wie 1950 die Frage „Who lost China?“ (Wer hat China an Mao verloren?) in der McCarthy-Ära. Denn dieser Iran-Krieg war/ist historisch einzigartig: Statt Kapitulation diktiert der Verlierer dem Sieger die Bedingungen für den Weg aus der Falle.