„Paris gewinnt Vergleich, doch Arsenal holt Titel“

Am Samstag (18 Uhr) kommt es in der Budapester Puskas-Arena zum großen Showdown in der Königsliga: Arsenal und Paris SG rittern um den Titel in der diesjährigen Champions League. „Krone“-Experte Andi Herzog nahm die beiden Teams unter die Lupe – die Londoner sind defensiv, die Franzosen in der Offensive eine Klasse für sich.