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Gewinnen Sie Kinotickets für Scary Movie

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29.05.2026 18:30
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am 4. Juni startet der sechste Teil des Horror-Comedy-Franchise „Scary Movie“ in den heimischen Kinos und zum Kinostart verlost die „Krone“ tolle Filmpakete. 

Sechsundzwanzig Jahre nachdem sie einem verdächtig vertrauten maskierten Mörder („Ghostface“) entkommen sind, gerät der harte Kern erneut ins Visier des Killers.

(Bild: © 2026 Paramount Pictures.)
(Bild: © 2026 Paramount Pictures.)
(Bild: © 2026 Paramount Pictures.)
(Bild: © 2026 Paramount Pictures.)
(Bild: © 2026 Paramount Pictures.)
(Bild: © 2026 Paramount Pictures.)
(Bild: © 2026 Paramount Pictures.)
(Bild: © 2026 Paramount Pictures.)
(Bild: © 2026 Paramount Pictures.)
(Bild: © 2026 Paramount Pictures. Ghost Face Spoof Mask protected under copyright registration Fun World Div., Easter Unlimited, Inc. All Rights Reserved.)

Marlon Wayans („Shorty“), Shawn Wayans („Ray“), Anna Faris („Cindy“) und Regina Hall („Brenda“) kommen in „Scary Movie“ wieder zusammen, um sich, gemeinsam mit altbekannten und neuen Gesichtern, durch Reboots, Remakes, Requels, Prequels, Sequels, Spin-offs, elevated Horror, Originalgeschichten, alles, was das Wort „Legacy“ enthält, und jedes „letzte Kapitel“, das absolut nicht das letzte ist, zu schlitzen. Nichts ist heilig, kein Klischee bleibt verschont, jede Grenze wird überschritten. Die Wayans sind zurück und canceln die „Cancel Culture“.

(Bild: adobe stock – Shutter2U, © 2026 Paramount Pictures.)

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost zum Kinostart am 4. Juni 2x2 Kinotickets sowie je einen Gutschein für einen hochwertigen Grinder von NVGrinder. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 4. Juni, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

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