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Unter Autobahnbrücke

Frontalkollision in Tirol forderte vier Verletzte

Tirol
29.05.2026 18:00
Die beiden Fahrzeuge wurden bei der Kollision schwer beschädigt.
Die beiden Fahrzeuge wurden bei der Kollision schwer beschädigt.(Bild: Zoom.Tirol, Krone KREATIV)
Porträt von Jasmin Steiner
Von Jasmin Steiner

Ordentlich gekracht hat es am Donnerstagabend in Vomp! Zwei Pkw-Lenker – ein Deutscher (30) und ein Jamaikaner (33) – kollidierten frontal miteinander. Sie beide und weitere Fahrzeuginsassen mussten mit teils erheblichen Verletzungen in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert werden.

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Gegen 18.20 Uhr lenkte ein Deutscher (30) sein Fahrzeug im Ortsgebiet von Vomp auf der L 222 – Vomper Landesstraße – von Westen kommend in Richtung Osten. Im Fahrzeug befanden sich seine Mutter (70) und seine Lebensgefährtin. Zur selben Zeit war ein Jamaikaner (33) mit seinem Wagen in die entgegengesetzte Richtung unterwegs – also von Osten kommend in Richtung Westen. In seinem Auto saß noch sein Vater (57). 

Die Einsatzkräfte hatten alle Hände voll zu tun.
Die Einsatzkräfte hatten alle Hände voll zu tun.(Bild: ZOOM Tirol)

Einsatzkräfte waren gefordert
„Aus bislang unbekannter Ursache kam es unter der Autobahnbrücke unmittelbar nach einer Rechtskurve zu einer Frontalkollision der beiden Fahrzeuge“, berichtet die Tiroler Polizei. Durch diesen Crash wurden beide Lenker sowie der 57-jährige Mitfahrer mit Verdacht auf leichte Verletzungen in das Krankenhaus Schwaz gebracht. Auch die Lebensgefährtin des Deutschen wurde in das Spital eingeliefert – mit erheblichen Verletzungen. 

Zitat Icon

Aus bislang unbekannter Ursache kam es unmittelbar nach einer Rechtskurve zu einer Frontalkollision der beiden Fahrzeuge.

Tiroler Polizei

1,5 Stunden lange Straßensperre
Im Einsatz standen die Rettung samt Notarzt, die Freiwillige Feuerwehr Vomp mit drei Fahrzeugen sowie die Polizei. Die L 222 war für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergung der Fahrzeuge für rund 1,5 Stunden vollständig gesperrt. 

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