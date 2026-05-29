Frontalkollision in Tirol forderte vier Verletzte

Einsatzkräfte waren gefordert

„Aus bislang unbekannter Ursache kam es unter der Autobahnbrücke unmittelbar nach einer Rechtskurve zu einer Frontalkollision der beiden Fahrzeuge“, berichtet die Tiroler Polizei. Durch diesen Crash wurden beide Lenker sowie der 57-jährige Mitfahrer mit Verdacht auf leichte Verletzungen in das Krankenhaus Schwaz gebracht. Auch die Lebensgefährtin des Deutschen wurde in das Spital eingeliefert – mit erheblichen Verletzungen.