„Figur-Feind“: Weshalb Schlafmangel dick macht

Wer oft schlecht schläft, wacht morgens nicht nur mit Augenringen auf – manchmal bringt auch der Blick auf die Waage schlechte Laune mit sich. Aber macht Schlafmangel wirklich dick? Die Forschung sagt: Da könnte tatsächlich etwas dran sein.

Bereits eine einzige durchwachte Nacht kann den Stoffwechsel ordentlich aus dem Takt bringen. Das zeigte eine kleine Schlaflabor-Studie mit 15 normalgewichtigen Erwachsenen an der Uppsala University in Schweden. In der ersten Nacht durften die Teilnehmer bis zu 8,5 Stunden schlafen, in der zweiten mussten sie wach bleiben. Am Morgen danach stellten die Forscher erhöhte Blutzucker- und Cortisolwerte („Stresshormon“) fest sowie Stoffwechselprozesse, die Fettreserven begünstigen. Kurz gesagt: Der Körper schaltet offenbar schnell auf „Energiespeichern“ um, wenn man nicht (genug) schläft.