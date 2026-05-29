Blind, dement, im Rollstuhl, aber nicht gehunfähig

Der „rein medizinische“ Tunnelblick

Zudem heißt es in den neuen Richtlinien für Transportkostenersätze: „Weiterhin gilt, dass soziale oder infrastrukturelle Gründe keinen Anspruch auf Kostenübernahme begründen. Dazu zählen insbesondere fehlende öffentliche Verkehrsmittel oder eine nicht verfügbare Begleitperson.“ Schlögel meint dazu, dass „Sparmaßnahmen angesichts der finanziellen Situation notwendig und auch nachvollziehbar“ seien, nicht aber, dass Ärzte bei Kommunikation und Umsetzung allein gelassen werden. Fedra-Machacek konkretisiert: „Wir müssen den Ärger der Patienten abfangen, weil sie künftig großteils ihre Krankentransporte privat zahlen müssen.“ Die Kurienobfrau ist verärgert: „Wir sind aber nicht dazu da zu, Sparmaßnahmen der Kasse zu rechtfertigen und als Prellbock zu fungieren.“