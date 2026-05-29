Kinder werden immer öfter zusatzversichert

Weil die Ambulanzen überfüllt und Operations- und Arzt-Termine rar sind, greifen viele Österreicher in Gesundheitsbelangen zunehmend in die eigene Tasche. Auch die Versicherer bestätigen das der „Krone“.
Das Gesundheitssystem in Österreich stößt immer mehr an seine Grenzen, das spüren auch die Menschen im Land. Auf OP-Termine muss man teilweise sehr lange warten oder aber in weit entfernte Krankenhäuser ausweichen. Wer sich bei einem Arzt untersuchen lassen will, der benötigt ebenfalls viel Zeit und Geduld.
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