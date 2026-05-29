Mann verlor Nerven und ging auf Ehefrau los

„Unfassbar grausamen Scheidungskrieg“

Bereits zu Beginn der Verhandlung zeigt sich, wie tief zerrüttet das Verhältnis ist. „Der Akt ist bitter“, erklärt der Verteidiger des Beschuldigten. Er spricht von einem „unfassbar grausamen Scheidungskrieg“, der die Familie seit Jahren belaste. Schon bei der Polizei hatte der 45-Jährige die Tat eingeräumt und gestanden, seine Frau ins Auto gezerrt zu haben. Vor Gericht zeigt sich der Mann ebenfalls einsichtig. Er wolle endlich einen Schlussstrich ziehen, beteuert er. „Es tut mir leid. Ich stehe dazu, aber ich kann die Sache nicht rückgängig machen“, sagt er. Die Worte bleiben nicht folgenlos: Noch im Gerichtssaal bezahlt er die von Opfervertreterin Ariana Etefagh geforderten 500 Euro Schmerzensgeld.