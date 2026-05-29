Von Roland Garros direkt an die Dornbirner Ach

Verlorenes „Hasen-Duell“ schmerzt noch

Am Mittwoch setzte sich der 39-Jährige mit Ehefrau Laurie ins Auto und fuhr die über 700 Kilometer von der französischen Hauptstadt in die Messestadt. „Ich wollte bereits im Vorjahr für Dornbirn spielen, aber da ist es sich noch nicht ausgegangen“, verrät der Niederländer, der beste Erinnerungen an Österreich hat. 2011 und 2012 sicherte er sich den Einzeltitel beim ATP-Turnier in Kitzbühel. „Schade, dass ich 2013 das ,Hasen-Duell’ gegen Tommy Haas im Finale der Wiener Stadthalle nicht gewinnen konnte, obwohl ich da bereits mit Break 4:3 voran war.“