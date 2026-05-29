Hansaton eröffnet „World of Hearing“ in Wien

Gutes Hören bedeutet Lebensqualität, soziale Teilhabe und Selbstständigkeit. Mit dem neu gestalteten Flagshipstore „World of Hearing“ auf der Wiener Mariahilfer Straße macht Hansaton moderne Hörgesundheit jetzt einfacher, persönlicher und erlebbarer denn je.
Wer schlecht hört, zieht sich oft unbewusst aus Gesprächen und sozialen Situationen zurück. Dabei beginnt eine Hörminderung meist schleichend und bleibt lange unbemerkt. Genau hier setzt Hansaton mit seinem neuen Storekonzept an: Die „World of Hearing“ verbindet moderne Hörakustik, persönliche Beratung und innovative Erlebniswelten mitten in Wien. Ziel ist es, Hörgesundheit stärker ins Bewusstsein zu rücken und Hemmschwellen abzubauen.
Hörgesundheit als Zukunftsthema
Mit dem demografischen Wandel gewinnt gutes Hören zunehmend an gesellschaftlicher Bedeutung. Denn Hörgesundheit beeinflusst nicht nur das Verstehen von Sprache, sondern auch Sicherheit, soziale Aktivität und gesundes Altern.
„Gutes Hören ist ein wesentlicher Bestandteil von Lebensqualität und Selbstständigkeit.“
Thomas Perissutti, Geschäftsführer von Hansaton Österreich
Bild: Hansaton/Sonova
Deshalb sei es wichtig, Menschen frühzeitig für das Thema zu sensibilisieren und moderne Hörversorgung möglichst einfach zugänglich zu machen.
Moderne Technik zum Ausprobieren
Im neu gestalteten Flagshipstore in der Mariahilfer Straße 31 erwartet Besucher:innen weit mehr als klassische Hörberatung. Herzstück ist ein interaktiver Hörerlebnisraum, in dem unterschiedliche Alltagssituationen und Geräuschkulissen simuliert werden. So wird unmittelbar erlebbar, welchen Unterschied individuell angepasste Hörlösungen im täglichen Leben machen können. Ergänzt wird das Angebot durch moderne Beratungsmöglichkeiten, digitale Informationsflächen und innovative Technologien wie den 3D-Scan des Ohres.
Hemmschwellen abbauen
Viele Menschen verbinden Hörgeräte noch immer mit alten Vorurteilen. Dabei sind moderne Hörlösungen heute klein, leistungsstark und individuell anpassbar. Alexandra Rupprecht, Hörakustikmeisterin bei Hansaton, erlebt in der Praxis häufig, dass Betroffene zu lange warten. Regelmäßige Hörtests seien deshalb entscheidend, um frühzeitig reagieren zu können und Einschränkungen im Alltag vorzubeugen.
Internationales Know-how durch Sonova-Gruppe
Mit über 65 Jahren Erfahrung und mehr als 120 Hörkompetenz-Zentren in Österreich zählt Hansaton zu den führenden Hörakustikunternehmen des Landes. Als Teil der internationalen Sonova-Gruppe verbindet das Unternehmen persönliche Beratung mit modernster Technologie und internationalem Know-how.
Die neue „World of Hearing“ soll genau das sichtbar machen: gutes Hören als selbstverständlichen Teil eines aktiven und modernen Lebens.