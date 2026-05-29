Hansaton eröffnet „World of Hearing“ in Wien

Internationales Know-how durch Sonova-Gruppe

Mit über 65 Jahren Erfahrung und mehr als 120 Hörkompetenz-Zentren in Österreich zählt Hansaton zu den führenden Hörakustikunternehmen des Landes. Als Teil der internationalen Sonova-Gruppe verbindet das Unternehmen persönliche Beratung mit modernster Technologie und internationalem Know-how.

Die neue „World of Hearing“ soll genau das sichtbar machen: gutes Hören als selbstverständlichen Teil eines aktiven und modernen Lebens.