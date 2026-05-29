Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

WERBUNG

Hansaton eröffnet „World of Hearing“ in Wien

Gesund
29.05.2026 09:34
Werbung
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Gutes Hören bedeutet Lebensqualität, soziale Teilhabe und Selbstständigkeit. Mit dem neu gestalteten Flagshipstore „World of Hearing“ auf der Wiener Mariahilfer Straße macht Hansaton moderne Hörgesundheit jetzt einfacher, persönlicher und erlebbarer denn je.

Wer schlecht hört, zieht sich oft unbewusst aus Gesprächen und sozialen Situationen zurück. Dabei beginnt eine Hörminderung meist schleichend und bleibt lange unbemerkt. Genau hier setzt Hansaton mit seinem neuen Storekonzept an: Die „World of Hearing“ verbindet moderne Hörakustik, persönliche Beratung und innovative Erlebniswelten mitten in Wien. Ziel ist es, Hörgesundheit stärker ins Bewusstsein zu rücken und Hemmschwellen abzubauen. 

Der neu gestaltete Flagshipstore – World of Hearing auf der Wiener Mariahilfer Straße.
Der neu gestaltete Flagshipstore – World of Hearing auf der Wiener Mariahilfer Straße.(Bild: Hansaton/Sonova)

Hörgesundheit als Zukunftsthema
Mit dem demografischen Wandel gewinnt gutes Hören zunehmend an gesellschaftlicher Bedeutung. Denn Hörgesundheit beeinflusst nicht nur das Verstehen von Sprache, sondern auch Sicherheit, soziale Aktivität und gesundes Altern.

Zitat Icon

„Gutes Hören ist ein wesentlicher Bestandteil von Lebensqualität und Selbstständigkeit.“

Thomas Perissutti, Geschäftsführer von Hansaton Österreich

Bild: Hansaton/Sonova

Deshalb sei es wichtig, Menschen frühzeitig für das Thema zu sensibilisieren und moderne Hörversorgung möglichst einfach zugänglich zu machen. 

Moderne Technik zum Ausprobieren
Im neu gestalteten Flagshipstore in der Mariahilfer Straße 31 erwartet Besucher:innen weit mehr als klassische Hörberatung. Herzstück ist ein interaktiver Hörerlebnisraum, in dem unterschiedliche Alltagssituationen und Geräuschkulissen simuliert werden. So wird unmittelbar erlebbar, welchen Unterschied individuell angepasste Hörlösungen im täglichen Leben machen können. Ergänzt wird das Angebot durch moderne Beratungsmöglichkeiten, digitale Informationsflächen und innovative Technologien wie den 3D-Scan des Ohres. 

Im Hörerlebnisraum können unterschiedliche Alltagssituationen und Geräuschkulissen simuliert ...
Im Hörerlebnisraum können unterschiedliche Alltagssituationen und Geräuschkulissen simuliert werden.(Bild: Hansaton/Sonova)

Hemmschwellen abbauen
Viele Menschen verbinden Hörgeräte noch immer mit alten Vorurteilen. Dabei sind moderne Hörlösungen heute klein, leistungsstark und individuell anpassbar. Alexandra Rupprecht, Hörakustikmeisterin bei Hansaton, erlebt in der Praxis häufig, dass Betroffene zu lange warten. Regelmäßige Hörtests seien deshalb entscheidend, um frühzeitig reagieren zu können und Einschränkungen im Alltag vorzubeugen.

Internationales Know-how durch Sonova-Gruppe
Mit über 65 Jahren Erfahrung und mehr als 120 Hörkompetenz-Zentren in Österreich zählt Hansaton zu den führenden Hörakustikunternehmen des Landes. Als Teil der internationalen Sonova-Gruppe verbindet das Unternehmen persönliche Beratung mit modernster Technologie und internationalem Know-how.

Die neue „World of Hearing“ soll genau das sichtbar machen: gutes Hören als selbstverständlichen Teil eines aktiven und modernen Lebens.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gesund
29.05.2026 09:34
Loading

krone.tv

Darmgesundheit
Nahrungsmittelintoleranzen: Wenn Essen krank macht
Wieder gut hören:
Schlüssel zu guter Gesundheit und Lebensqualität
Job und Care-Arbeit
Warum Frauen gesundheitlich oft am Limit sind
Arzt klärt auf
Allergie durch Milben: Das können Betroffene tun
Schluss mit Sodbrennen
Was hilft wirklich bei Reflux? Experte klärt auf
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Trauer um Uschi: „Amore unter Palmen“-Star tot
162.010 mal gelesen
Traurige Nachrichten für Fans von „Amore unter Palmen“: Uschi ist überraschend verstorben.
Kärnten
Keine Reue nach Terroranschlag: Lebenslang
90.328 mal gelesen
Der Prozess in Klagenfurter dauerte fast zwölf Stunden.
Kärnten
Amtstierarzt entfernte neues „Schaf-Schutz-Netz“
77.652 mal gelesen
Krone Plus Logo
Schaf „Ananas“ mit Schaubachs Schutznetz
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
1480 mal kommentiert
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Kärnten
Keine Reue nach Terroranschlag: Lebenslang
1480 mal kommentiert
Der Prozess in Klagenfurter dauerte fast zwölf Stunden.
Außenpolitik
Storm-Shadow-Raketen schlagen in Russland ein
993 mal kommentiert
Links ist ein aktuelles Bild aus Sewastopol zu sehen, rechts aus Woronesch.
Mehr Gesund
WERBUNG
Hansaton eröffnet „World of Hearing“ in Wien
Krone Plus Logo
Infektiologe antwortet
Ist Ebola jetzt das neue Corona, Herr Professor?
Krone Plus Logo
Mit Selbsttest
Warum manche die Schuld immer bei sich suchen
„Stiller Killer“
Wissenslücken bei den eigenen Blutdruck-Werten
Ketten fallen durch
Test deckt Mängel bei UV-Shirts für Kinder auf

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf