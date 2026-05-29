Wo Österreichs einziger WM-Pilot „umlernen muss“

Wie schnell es auf WM-Niveau gehen kann, musste Leo Rammerstorfer am Freitag im Motorrad-Mekka Mugello am eigenen Leib erfahren. Im Auftakttraining noch Siebter, fiel der 21-jährige Linzer am Nachmittag auf Rang 25 zurück. Lehrgeld, um das in der hart umkämpften Einsteiger-Klasse Moto3 kaum ein Fahrer herumkommt.