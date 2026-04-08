Leitzphone im Test: Ein Kameraring, sie zu knipsen

Das eine ist „co-engineered with Leica”, das andere „powered by Xiaomi” – davon abgesehen schenken sich das Xiaomi 17 Ultra und das Leica Leitzphone auf den ersten (und auch zweiten) Blick nur wenig. Eine Kleinigkeit unterscheidet die beiden Smartphones dann aber doch. Die schlägt sich nicht nur in der Bedienung, sondern vor allem im Preis nieder.