Leitzphone im Test: Ein Kameraring, sie zu knipsen

Das eine ist „co-engineered with Leica”, das andere „powered by Xiaomi” – davon abgesehen schenken sich das Xiaomi 17 Ultra und das Leica Leitzphone auf den ersten (und auch zweiten) Blick nur wenig. Eine Kleinigkeit unterscheidet die beiden Smartphones dann aber doch. Die schlägt sich nicht nur in der Bedienung, sondern vor allem im Preis nieder.
Mit der Veröffentlichung der ersten Kleinbildkamera im Jahr 1925 ermöglichte die im hessischen Wetzlar beheimatete Ernst Leitz Gmbh es, hochwertige Bilder in einer viel kleineren und leichteren Kamera als bisher zu machen – und revolutionierte damit die Fotografie. Bis heute wird die in Handarbeit gefertigte Leica (Leitz Camera) aufgrund ihrer Präzision und Verarbeitungsqualität von Fotografen in aller Welt geschätzt.
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