Vikings wollen bei Rhein Fire weiße Weste behalten

In der American Football League Europe (AFLE) gastieren die Vikings am Samstag bei Rhein Fire. Im Hinspiel in Wien setzen sich die Wiener mit 24:10 durch, auswärts könnte es bereits enger werden. Ab 16:55 Uhr sind Sie auf krone.tv sowie im Stream mit dabei. Kommentiert wird das Spiel von Martin Grasl und Co-Kommentator Peter Kramberger.
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