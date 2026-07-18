Taiwan als „Hornissennest“

Doch die Lage ist so verfahren, dass auch niemand so einen Krieg ausschließen kann, schließlich betrachtet China Taiwan als „abtrünnige Provinz“, die heim ins Reich geholt werden müsse. Der Tech-Riese Taiwan aber sieht sich als eigener Staat, auch wenn der Rest der Welt aus realpolitisch sinnvoller Rücksicht auf China die Insel nicht als solchen anerkannt hat. Stillhalten lautet also die Parole, aber Peking rasselt regelmäßig sehr laut mit den Säbeln.