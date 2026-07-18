Frankreich gegen England ab 23 Uhr LIVE

Es wird das letzte Spiel für Didier Deschamps als Teamchef Frankreichs. Seit 2012 lenkt er Les Bleus, führte die Mannschaft zum WM-Titel 2018, zur Vize-Weltmeisterschaft 2022 und war EM-Zweiter 2016. „Ich bin sehr glücklich und stolz auf alles, was wir mit der Mannschaft erreicht haben“, sagte Deschamps. Für ihn sei es am Ende auf persönlicher Ebene nicht wichtig, ob man ins Finale kommt oder nur bis zum Halbfinale. Die Spieler dürfte es motivieren, Deschamps mit einem Sieg zu verabschieden. „Er ist für einige Spieler wie ein zweiter Vater. Das war bei mir nicht der Fall, aber er hat mir so oft das Vertrauen gegeben, dass ich ihm das auf dem Platz immer zurückzahlen wollte“, sagte Ex-Teamspieler Olivier Giroud über die Team-Chemie.