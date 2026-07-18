Himmel bleibt launisch, aber hier lacht die Sonne

Die Gewitter haben am Freitag vielerorts für spektakuläre Szenen am Himmel gesorgt: Dunkle Blitze, kräftige Schauer und Sturmböen zogen über Teile Österreichs hinweg. Doch die unruhige Wetterlage verabschiedet sich noch nicht ganz – auch am Samstag bleibt der Himmel launisch.
Der Tag startet zunächst etwas versöhnlicher: Vor allem im Osten Österreichs zeigt sich nach den letzten Restwolken wieder die Sonne. Entlang der Nordalpen können in der Früh noch einzelne Schauer durchziehen, bevor sich vielerorts freundlichere Phasen durchsetzen.
Doch die Ruhe hält nicht überall lange an. Im Laufe des Tages entstehen erneut kräftige Regenschauer und Gewitter. Besonders in den Alpenregionen und im Westen heißt es wieder: Regenschirm griffbereit halten! Lokal können die Schauer auch kräftiger ausfallen.
Osten bleibt weiterhin Wetter-Glückskind
Während es in vielen Regionen wieder brodeln kann, hat der Osten am Samstag gute Karten: Im östlichen Flachland bleibt es meist trocken, häufig zeigt sich sogar die Sonne von ihrer schönsten Seite. Ganz ungestört bleibt der Sommertag aber nicht – denn der Wind mischt kräftig mit.
Ein lebhafter West- bis Nordwestwind fegt durch das Land, im Osten kann er zeitweise sogar kräftig ausfallen. Er sorgt gleichzeitig dafür, dass die schwüle Hitze langsam etwas nachlässt.
Die Temperaturen bleiben dennoch sommerlich: Je nach Region werden zwischen 21 und 31 Grad erreicht. Während der Westen bereits etwas abkühlt, dürfen sich die Menschen im Osten noch auf warme Stunden freuen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.