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Wind mischt mit

Himmel bleibt launisch, aber hier lacht die Sonne

Österreich
18.07.2026 05:00
Nach den heftigen Gewittern vom Freitag zeigt sich am Samstag wieder öfter die Sonne – doch neue ...
Nach den heftigen Gewittern vom Freitag zeigt sich am Samstag wieder öfter die Sonne – doch neue Schauer und Gewitter bleiben möglich. (Symbolbild)(Bild: Anton Polessnig)
Porträt von Hannah Tilly
Von Hannah Tilly

Die Gewitter haben am Freitag vielerorts für spektakuläre Szenen am Himmel gesorgt: Dunkle Blitze, kräftige Schauer und Sturmböen zogen über Teile Österreichs hinweg. Doch die unruhige Wetterlage verabschiedet sich noch nicht ganz – auch am Samstag bleibt der Himmel launisch.

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Der Tag startet zunächst etwas versöhnlicher: Vor allem im Osten Österreichs zeigt sich nach den letzten Restwolken wieder die Sonne. Entlang der Nordalpen können in der Früh noch einzelne Schauer durchziehen, bevor sich vielerorts freundlichere Phasen durchsetzen.

Doch die Ruhe hält nicht überall lange an. Im Laufe des Tages entstehen erneut kräftige Regenschauer und Gewitter. Besonders in den Alpenregionen und im Westen heißt es wieder: Regenschirm griffbereit halten! Lokal können die Schauer auch kräftiger ausfallen.

Osten bleibt weiterhin Wetter-Glückskind
Während es in vielen Regionen wieder brodeln kann, hat der Osten am Samstag gute Karten: Im östlichen Flachland bleibt es meist trocken, häufig zeigt sich sogar die Sonne von ihrer schönsten Seite. Ganz ungestört bleibt der Sommertag aber nicht – denn der Wind mischt kräftig mit.

Ein lebhafter West- bis Nordwestwind fegt durch das Land, im Osten kann er zeitweise sogar kräftig ausfallen. Er sorgt gleichzeitig dafür, dass die schwüle Hitze langsam etwas nachlässt.

Die Temperaturen bleiben dennoch sommerlich: Je nach Region werden zwischen 21 und 31 Grad erreicht. Während der Westen bereits etwas abkühlt, dürfen sich die Menschen im Osten noch auf warme Stunden freuen.

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