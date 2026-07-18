Himmel bleibt launisch, aber hier lacht die Sonne

Osten bleibt weiterhin Wetter-Glückskind

Während es in vielen Regionen wieder brodeln kann, hat der Osten am Samstag gute Karten: Im östlichen Flachland bleibt es meist trocken, häufig zeigt sich sogar die Sonne von ihrer schönsten Seite. Ganz ungestört bleibt der Sommertag aber nicht – denn der Wind mischt kräftig mit.