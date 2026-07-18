Welche Unternehmen von der Sommerhitze profitieren

Während viele unter der anhaltenden Sommerhitze stöhnen, reiben sich so manche aufgrund der steigenden Verkaufszahlen die Hände. Welche Firmen in Österreich von dem warmen Wetter stark profitieren und wofür die Menschen bei über 30 Grad ihr Geld ausgeben ...
Die anhaltende Hitze in Österreich bringt nicht nur Belastungen für Mensch und Natur, sondern heizt in manchen Branchen auch ordentlich das Geschäft an. Für viele Betriebe wird der Sommer damit zu einer wichtigen Verkaufszeit – und die Hitzewelle zu einem spürbaren Wirtschaftsfaktor.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.