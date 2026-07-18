Wiener Politik leugnet Verlagerung der Drogenszene

Seit Anfang Mai ist ein umfassendes Maßnahmenpaket in Kraft, das die schwierige Situation für Anrainer rund um das Suchthilfezentrum Jedmayer in Mariahilf in den Griff bekommen soll. An deren Wirksamkeit gab es zuletzt immer wieder Zweifel. Neben einer Schutzzone rund um die U6-Station Gumpendorfer Straße trat auch eine Alkoholverbotszone am Westbahnhof in Kraft.