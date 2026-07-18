Wiener Politik leugnet Verlagerung der Drogenszene

Die Kritik am Umgang mit den Problemen rund um das Jedmayer reißt nicht ab. Und nun hat sich die Drogenszene auch noch in einem neuen Stadtviertel niedergelassen. Nur der Drogenkoordinator der Stadt will kein Problem sehen.
Seit Anfang Mai ist ein umfassendes Maßnahmenpaket in Kraft, das die schwierige Situation für Anrainer rund um das Suchthilfezentrum Jedmayer in Mariahilf in den Griff bekommen soll. An deren Wirksamkeit gab es zuletzt immer wieder Zweifel. Neben einer Schutzzone rund um die U6-Station Gumpendorfer Straße trat auch eine Alkoholverbotszone am Westbahnhof in Kraft.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.