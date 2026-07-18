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Wiener Politik leugnet Verlagerung der Drogenszene

Wien
18.07.2026 05:00
Drogen- oder Alkoholkranke weichen mittlerweile auf den Minna-Lachs-Park oder das Sophie 7 aus.
Drogen- oder Alkoholkranke weichen mittlerweile auf den Minna-Lachs-Park oder das Sophie 7 aus.(Bild: Krone KREATIV/Zwefo, privat)
Porträt von Viktoria Graf
Porträt von Philipp Stewart
Von Viktoria Graf und Philipp Stewart

Die Kritik am Umgang mit den Problemen rund um das Jedmayer reißt nicht ab. Und nun hat sich die Drogenszene auch noch in einem neuen Stadtviertel niedergelassen. Nur der Drogenkoordinator der Stadt will kein Problem sehen.

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Seit Anfang Mai ist ein umfassendes Maßnahmenpaket in Kraft, das die schwierige Situation für Anrainer rund um das Suchthilfezentrum Jedmayer in Mariahilf in den Griff bekommen soll. An deren Wirksamkeit gab es zuletzt immer wieder Zweifel. Neben einer Schutzzone rund um die U6-Station Gumpendorfer Straße trat auch eine Alkoholverbotszone am Westbahnhof in Kraft.

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