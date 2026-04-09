Neue Kartbahn in Wien: Krone+ drehte erste Runden

Mit Vollgas im Kreis fahren, dabei Freunde überholen und Bestzeiten auf den Asphalt klopfen – die neue Gokart-Halle in Wien (22. Bezirk, ab 10. April) bietet für alle Geschwindigkeits-Junkies ein ganz besonderes Erlebnis. Bei Schönwetter wird nämlich sowohl In- als auch Outdoor gefahren – Krone+ drehte die ersten Runden!
„Pass mir bloß beim Übergang ins Freie auf, da ist es ziemlich rutschig!“ Die Warnung kam nicht von irgendjemand. Simon Liegl ist Kartprofi, schupft die vom ehemaligen Rallye-Vizestaatsmeister Felix Sereinig entworfene und finanzierte Karthalle im 22. Wiener Gemeindebezirk. Und tatsächlich: Bereits in Runde zwei knirschten an besagter Stelle die neu montierten, fast jungfräulichen Leitplanken ein erstes Mal. „Dabei haben die Karts richtig guten Grip, lenken super schnell ein“, zeigt sich Liegl von der neuesten Generation der Elektro-Karts (RIMO Sinus NEO E-Karts) begeistert. Zwei 48 V (sechs bis 20 kW) sorgen für den nötigen Stoff unterm Hintern.
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