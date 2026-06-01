Warum Paris SG besser und auch sympathischer wurde

Das ist gewaltig, einfach gigantisch. Ihr seid das größte Team Europas – und euer Weg ist sicher noch nicht zu Ende.“ Selbst Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron kam beim Empfang der Pariser Champions-League-Helden im Elysee-Palast ins Schwärmen, war bei „Ousmane Dembele, Ballon d’Or“-Sprechchören dabei. „Wir haben ja sogar einen Weltfußballer hier – schon sehr beeindruckend.“