Warum Paris SG besser und auch sympathischer wurde

Paris SG ruft nach der Titelverteidigung in der Champions League nun den dritten Triumph in Folge als Ziel aus. Warum der Scheich-Verein ohne Lionel Messi & Co. besser und auch sympathischer wurde.
Das ist gewaltig, einfach gigantisch. Ihr seid das größte Team Europas – und euer Weg ist sicher noch nicht zu Ende.“ Selbst Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron kam beim Empfang der Pariser Champions-League-Helden im Elysee-Palast ins Schwärmen, war bei „Ousmane Dembele, Ballon d’Or“-Sprechchören dabei. „Wir haben ja sogar einen Weltfußballer hier – schon sehr beeindruckend.“
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