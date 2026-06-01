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Ohne Messi und Co.

Warum Paris SG besser und auch sympathischer wurde

Fußball International
01.06.2026 18:30
Paris St-Germain gewann Samstag in Budapest zum zweiten Mal in Folge die Champions League.
Paris St-Germain gewann Samstag in Budapest zum zweiten Mal in Folge die Champions League.(Bild: AFP/FRANCK FIFE)
Porträt von Christian Mayerhofer
Von Christian Mayerhofer

Paris SG ruft nach der Titelverteidigung in der Champions League nun den dritten Triumph in Folge als Ziel aus. Warum der Scheich-Verein ohne Lionel Messi & Co. besser und auch sympathischer wurde.

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Das ist gewaltig, einfach gigantisch. Ihr seid das größte Team Europas – und euer Weg ist sicher noch nicht zu Ende.“ Selbst Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron kam beim Empfang der Pariser Champions-League-Helden im Elysee-Palast ins Schwärmen, war bei „Ousmane Dembele, Ballon d’Or“-Sprechchören dabei. „Wir haben ja sogar einen Weltfußballer hier – schon sehr beeindruckend.“

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