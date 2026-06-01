„Die Vollkasko-Mentalität nimmt immer mehr zu!“

Trotz akuter Sturmwarnung waren Leichtsinnige beim schwerem Gewitter am Sonntag weiterhin auf Seen im Salzkammergut unterwegs. Mehrere Stand-up-Paddler mussten aus dem aufgewühlten Wasser geborgen werden. Die ehrenamtliche Retter waren dadurch gezwungen, sich selbst in Gefahr zu begeben. Der Ärger ist groß!