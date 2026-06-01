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Gegen Tunesien

Süßer Moment! Alaba läuft mit seinen Kindern ein

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
01.06.2026 22:04
David Alaba lief vor dem Tunesien-Spiel mit seinen Kindern ein.
David Alaba lief vor dem Tunesien-Spiel mit seinen Kindern ein.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Süße Aktion von David Alaba bei Österreichs WM-Generalprobe gegen Tunesien. Der ÖFB-Kapitän lief vor dem Spiel mit seinen beiden Kindern ein.

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Schon am Donnerstag geht es für Teamkapitän David Alaba in die USA – bis dahin will der Real-Star wohl noch jeden kostbaren Moment mit seinen beiden Kindern verbringen. Beim Testspiel gegen Tunesien im Ernst-Happel-Stadion lief Alaba mit den beiden sogar aufs Spielfeld ein.

Ein sehr süßer Familien-Moment, dachte sich wohl auch der ÖFB, der sofort einen Schnappschuss davon auf den sozialen Medien postete.

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