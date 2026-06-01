Süßer Moment! Alaba läuft mit seinen Kindern ein

Süße Aktion von David Alaba bei Österreichs WM-Generalprobe gegen Tunesien. Der ÖFB-Kapitän lief vor dem Spiel mit seinen beiden Kindern ein.
Schon am Donnerstag geht es für Teamkapitän David Alaba in die USA – bis dahin will der Real-Star wohl noch jeden kostbaren Moment mit seinen beiden Kindern verbringen. Beim Testspiel gegen Tunesien im Ernst-Happel-Stadion lief Alaba mit den beiden sogar aufs Spielfeld ein.
Ein sehr süßer Familien-Moment, dachte sich wohl auch der ÖFB, der sofort einen Schnappschuss davon auf den sozialen Medien postete.
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