Der perfekte Ort für einen Beziehungsneustart

Hier verliert Zeit an Bedeutung. Die flache Lagune lädt zu barfußen Spaziergängen ein, das Meer bleibt lange warm, und der Wind trägt den Duft von Salzfeldern und Pinien mit sich. Selbst einfache Momente – ein langsames Frühstück, ein Handtuch am Strand teilen, ein Abendspaziergang an der Promenade – fühlen sich an wie kleine gemeinsame Versprechen. Oder lasst euch gemeinsam entlang der Küstenwege treiben, wo Radfahren weniger ein Sport ist, sondern vielmehr eine sanfte Art, die Landschaft miteinander zu erleben. Mit mehr als 110 Kilometern bestens gepflegter Wege rund um Nin führt jede Drehung des Rades tiefer hinein in unberührte Natur, vorbei an uralten Geschichten, die in Stein gemeißelt sind, und durch Ausblicke, die selbst die Stille wie einen gemeinsamen Moment wirken lassen.