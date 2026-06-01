Der perfekte Ort für einen Beziehungsneustart

Es gibt Lebensphasen, in denen die Liebe nicht verschwindet – sie wird nur leiser. Der Alltag füllt sich, Wochen verfliegen, und plötzlich wirkt die Person, die man liebt, ein Stück weiter entfernt. Was Paare dann oft brauchen, ist keine große Flucht aus dem Alltag, sondern ein Ort, der das Tempo sanft herausnimmt. Ein Ort, an dem man sich wieder wirklich begegnet – ohne ständig an die nächste Verpflichtung zu denken. In der Region Zadar passiert genau das fast von selbst.
Sobald man am Abend durch die Altstadt von Zadar spaziert, wenn die Steine noch die Wärme des Tages speichern und die Meeresorgel ihr hypnotisches Spiel erklingen lässt, wird alles ein bisschen ruhiger. Die Adria beginnt zu glühen, die Luft schmeckt nach Salz und Sommer - und plötzlich erinnert man sich daran, wie schön es ist, einfach zusammen zu sein.
Nin Riviera: Wo Romantik ganz selbstverständlich ist
Wenn es einen Ort gäbe, der wie geschaffen für die Liebe ist, dann wäre es Nin. Klein, persönlich und vom Licht durchflutet wirkt die Nin Riviera wie eine Kulisse für Zweisamkeit. Beim Schlendern durch die alten Gassen stößt man auf die kleine Kirche des Heiligen Kreuzes – ein architektonisches Juwel im Miniaturformat, das zeigt, dass echte Romantik keine Größe braucht. Nicht ohne Grund zählt Nin zu den romantischsten Reisezielen Europas – dieser Eindruck stellt sich nicht erst ein, er ist sofort da.
Hier verliert Zeit an Bedeutung. Die flache Lagune lädt zu barfußen Spaziergängen ein, das Meer bleibt lange warm, und der Wind trägt den Duft von Salzfeldern und Pinien mit sich. Selbst einfache Momente – ein langsames Frühstück, ein Handtuch am Strand teilen, ein Abendspaziergang an der Promenade – fühlen sich an wie kleine gemeinsame Versprechen. Oder lasst euch gemeinsam entlang der Küstenwege treiben, wo Radfahren weniger ein Sport ist, sondern vielmehr eine sanfte Art, die Landschaft miteinander zu erleben. Mit mehr als 110 Kilometern bestens gepflegter Wege rund um Nin führt jede Drehung des Rades tiefer hinein in unberührte Natur, vorbei an uralten Geschichten, die in Stein gemeißelt sind, und durch Ausblicke, die selbst die Stille wie einen gemeinsamen Moment wirken lassen.
Zadar-Archipel: Inseln, die euch wieder näherbringen
Nur wenige Kilometer vor der Küste entfaltet sich den Zadar-Archipel wie ein Traum aus über 200 Inseln in einem kristallklaren Meer. Hier verliert der Alltag seine Lautstärke – und der eigene Rhythmus tritt in den Vordergrund.
Am besten entdeckt man diese Welt vom Boot aus. Man verlässt den Hafen von Zadar, und schon nach kurzer Zeit öffnet sich der Horizont. Der Wind wird konstanter, das Meer weiter, und plötzlich wird die Adria zur Bühne nur für euch zwei. Zwischen den Inseln zu treiben, in einer einsamen Bucht zu ankern oder gemeinsam die Stille zu genießen, während die Sonne das Meer golden färbt – genau darin liegt die besondere Magie.
Auf Dugi Otok leuchtet der Strand Sakarun fast unwirklich weiß. Die Klippen des Naturparks Telašćica ragen spektakulär über dem Meer empor, während sich dort zugleich ein fast surreal wirkender Salzsee befindet. Auf Ugljan und Pašman läuft das Leben ruhig und ursprünglich – Fischer bei der Arbeit, kleine Tavernen mit fangfrischem Fisch, Olivenöl, das nach Sonne schmeckt. Und auf den kleinen Inseln Molat und Ist wird es so still, dass man wieder ganz bei sich selbst ankommt.Selbst die einfachsten Erlebnisse bleiben hängen: ein einsamer Strand, ein unkompliziertes Essen aus Thunfisch und Olivenöl, das nach Mittelmeer pur schmeckt. Hier muss man Romantik nicht suchen – sie passiert einfach.
Biograd Riviera: Entspannte Urlaubstage für Groß und Klein
Wenn eure Reise auch Kinder einschließt oder ihr sie mit einem fröhlichen Finale abrunden wollt, bietet die Biograd Riviera genau den richtigen Rahmen. Biograd, als nautisches Zentrum der Adria bekannt, ist lebendig, herzlich und voller maritimer Leichtigkeit.
Bootsausflüge zu den umliegenden Inseln, entspannte Stunden am Meer oder ausgelassenes Lachen im Fun Park Dalmaland – hier findet jeder seinen Moment. Wer es ruhiger mag, entdeckt im Naturpark Vransko jezero Naturpark stille Wege, Kajakrouten und den Aussichtspunkt Kamenjak, von dem aus sich das gesamte Inselpanorama wie ein Gemälde öffnet.
Auch unter Meer gibt es viel zu entdecken: Die Tauchzentren rund um Biograd bieten einfache, sichere Einsteiger-Erlebnisse, die lange in Erinnerung bleiben. Am Abend füllt sich die Promenade mit Cafés, Eisdielen und dieser entspannten Atmosphäre, die einen gerne noch ein wenig länger bleiben lässt.
Wo Komfort zu Verbindung wird
Und wenn es darum geht, den richtigen Aufenthaltsort zu wählen, bieten die Falkensteiner Hotels & Residences in der Region Zadar genau jene Atmosphäre, in der Nähe ganz von selbst entsteht. Die Häuser verteilen sich entlang einiger der schönsten Küstenabschnitte der Region – jeweils mit dem Ziel, die Zeit zu verlangsamen und Raum für das Wesentliche zu schaffen.
Wo auch immer man wohnt: Falkensteiner Hotels & Residences schafft mehr als nur eine Urlaubsumgebung. Es entstehen Bedingungen für etwas, wonach viele Reisende leise suchen: Zeit zum Innehalten, zum Runterkommen – und umeinander wiederzufinden.
Mitmachen und gewinnen
Gemeinsam mit dem Tourismusverband der Region Zadar verlost die „Krone“ einen Urlaub im Hotel Falkensteiner Club Funimation Borik für 2 Nächte für jeweils zwei Erwachsene und zwei Kinder bis 12 Jahre in einem Familienzimmer*. Genießen Sie als Familie mit Ihren Kindern eine unbeschwerte Zeit an der schönen Adria Küste, während für Ihre Kinder eigene Unterhaltungsformate wie eine Kinderolympiade geboten werden. Für die Erwachsenen bietet das Acquapura Spa Center einen Indoor Pool, diverse Saunen und viele weitere entspannende Einrichtungen an. Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 21. Juni, 09:00 Uhr ausfüllen und an der Verlosung teilnehmen.
*einlösbar zwischen 15.09.2026 und 30.12.2026., auf Anfrage und nach Verfügbarkeit.