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Der perfekte Ort für einen Beziehungsneustart

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01.06.2026 15:00
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Zadar Region– Der „Gruß an die Sonne“ verwandelt jeden Abend in ein faszinierendes Spiel aus ...
Zadar Region– Der „Gruß an die Sonne“ verwandelt jeden Abend in ein faszinierendes Spiel aus Licht, Meer und den besonderen Momenten dazwischen(Bild: Darko Kešnjer)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Es gibt Lebensphasen, in denen die Liebe nicht verschwindet – sie wird nur leiser. Der Alltag füllt sich, Wochen verfliegen, und plötzlich wirkt die Person, die man liebt, ein Stück weiter entfernt. Was Paare dann oft brauchen, ist keine große Flucht aus dem Alltag, sondern ein Ort, der das Tempo sanft herausnimmt. Ein Ort, an dem man sich wieder wirklich begegnet – ohne ständig an die nächste Verpflichtung zu denken. In der Region Zadar passiert genau das fast von selbst.

Sobald man am Abend durch die Altstadt von Zadar spaziert, wenn die Steine noch die Wärme des Tages speichern und die Meeresorgel ihr hypnotisches Spiel erklingen lässt, wird alles ein bisschen ruhiger. Die Adria beginnt zu glühen, die Luft schmeckt nach Salz und Sommer - und plötzlich erinnert man sich daran, wie schön es ist, einfach zusammen zu sein.

Nin Riviera: Wo Romantik ganz selbstverständlich ist 
Wenn es einen Ort gäbe, der wie geschaffen für die Liebe ist, dann wäre es Nin. Klein, persönlich und vom Licht durchflutet wirkt die Nin Riviera wie eine Kulisse für Zweisamkeit. Beim Schlendern durch die alten Gassen stößt man auf die kleine Kirche des Heiligen Kreuzes – ein architektonisches Juwel im Miniaturformat, das zeigt, dass echte Romantik keine Größe braucht. Nicht ohne Grund zählt Nin zu den romantischsten Reisezielen Europas – dieser Eindruck stellt sich nicht erst ein, er ist sofort da.

Hier verliert Zeit an Bedeutung. Die flache Lagune lädt zu barfußen Spaziergängen ein, das Meer bleibt lange warm, und der Wind trägt den Duft von Salzfeldern und Pinien mit sich. Selbst einfache Momente – ein langsames Frühstück, ein Handtuch am Strand teilen, ein Abendspaziergang an der Promenade – fühlen sich an wie kleine gemeinsame Versprechen. Oder lasst euch gemeinsam entlang der Küstenwege treiben, wo Radfahren weniger ein Sport ist, sondern vielmehr eine sanfte Art, die Landschaft miteinander zu erleben. Mit mehr als 110 Kilometern bestens gepflegter Wege rund um Nin führt jede Drehung des Rades tiefer hinein in unberührte Natur, vorbei an uralten Geschichten, die in Stein gemeißelt sind, und durch Ausblicke, die selbst die Stille wie einen gemeinsamen Moment wirken lassen.

Die stillen Salzfelder der Riviera Nin schenken Raum für Ruhe, Nähe und eine kleine Pause vom ...
Die stillen Salzfelder der Riviera Nin schenken Raum für Ruhe, Nähe und eine kleine Pause vom Alltag.(Bild: TB Zadar Region)

Zadar-Archipel: Inseln, die euch wieder näherbringen 
Nur wenige Kilometer vor der Küste entfaltet sich den Zadar-Archipel wie ein Traum aus über 200 Inseln in einem kristallklaren Meer. Hier verliert der Alltag seine Lautstärke – und der eigene Rhythmus tritt in den Vordergrund.

Am besten entdeckt man diese Welt vom Boot aus. Man verlässt den Hafen von Zadar, und schon nach kurzer Zeit öffnet sich der Horizont. Der Wind wird konstanter, das Meer weiter, und plötzlich wird die Adria zur Bühne nur für euch zwei. Zwischen den Inseln zu treiben, in einer einsamen Bucht zu ankern oder gemeinsam die Stille zu genießen, während die Sonne das Meer golden färbt – genau darin liegt die besondere Magie.

Südlicher Teil der Insel Pašman – Versteckte Buchten, Pinienduft und das Gefühl, für einen ...
Südlicher Teil der Insel Pašman – Versteckte Buchten, Pinienduft und das Gefühl, für einen Moment nur füreinander da zu sein.(Bild: Filip Brala)

Auf Dugi Otok leuchtet der Strand Sakarun fast unwirklich weiß. Die Klippen des Naturparks Telašćica ragen spektakulär über dem Meer empor, während sich dort zugleich ein fast surreal wirkender Salzsee befindet. Auf Ugljan und Pašman läuft das Leben ruhig und ursprünglich – Fischer bei der Arbeit, kleine Tavernen mit fangfrischem Fisch, Olivenöl, das nach Sonne schmeckt. Und auf den kleinen Inseln Molat und Ist wird es so still, dass man wieder ganz bei sich selbst ankommt.Selbst die einfachsten Erlebnisse bleiben hängen: ein einsamer Strand, ein unkompliziertes Essen aus Thunfisch und Olivenöl, das nach Mittelmeer pur schmeckt. Hier muss man Romantik nicht suchen – sie passiert einfach.

Am Strand von Sakarun entstehen jene unbeschwerten Familienmomente, die nach Sommer und Glück ...
Am Strand von Sakarun entstehen jene unbeschwerten Familienmomente, die nach Sommer und Glück klingen.(Bild: TB Zadar Region)

Biograd Riviera: Entspannte Urlaubstage für Groß und Klein
Wenn eure Reise auch Kinder einschließt oder ihr sie mit einem fröhlichen Finale abrunden wollt, bietet die Biograd Riviera genau den richtigen Rahmen. Biograd, als nautisches Zentrum der Adria bekannt, ist lebendig, herzlich und voller maritimer Leichtigkeit.

Bootsausflüge zu den umliegenden Inseln, entspannte Stunden am Meer oder ausgelassenes Lachen im Fun Park Dalmaland – hier findet jeder seinen Moment. Wer es ruhiger mag, entdeckt im Naturpark Vransko jezero Naturpark stille Wege, Kajakrouten und den Aussichtspunkt Kamenjak, von dem aus sich das gesamte Inselpanorama wie ein Gemälde öffnet.

Ein Spaziergang entlang der Promenade von Biograd na Moru erinnert daran, wie schön gemeinsame ...
Ein Spaziergang entlang der Promenade von Biograd na Moru erinnert daran, wie schön gemeinsame kleine Momente sein können.(Bild: TB Zadar Region)

Auch unter Meer gibt es viel zu entdecken: Die Tauchzentren rund um Biograd bieten einfache, sichere Einsteiger-Erlebnisse, die lange in Erinnerung bleiben. Am Abend füllt sich die Promenade mit Cafés, Eisdielen und dieser entspannten Atmosphäre, die einen gerne noch ein wenig länger bleiben lässt.

Wo Komfort zu Verbindung wird
Und wenn es darum geht, den richtigen Aufenthaltsort zu wählen, bieten die Falkensteiner Hotels & Residences in der Region Zadar genau jene Atmosphäre, in der Nähe ganz von selbst entsteht. Die Häuser verteilen sich entlang einiger der schönsten Küstenabschnitte der Region – jeweils mit dem Ziel, die Zeit zu verlangsamen und Raum für das Wesentliche zu schaffen.

  • Im Falkensteiner Resort Punta Skala verlaufen die Tage mühelos zwischen ruhigen Stränden, gemeinsamen Aktivitäten und Abenden mit feiner Küche im warmen Licht des Meeres – und Gesprächen, die ein wenig länger dauern als sonst. Innerhalb des Resorts lädt das elegante Falkensteiner Hotel & Spa Iadera dazu ein, als Paar wieder zueinanderzufinden – durch Wellness-Erlebnisse, ruhige Rückzugsorte und ungestörte Momente direkt am Meer.
Falkensteiner Resort Punta Skala – Zwischen mediterraner Eleganz und der Ruhe der Adria fällt es ...
Falkensteiner Resort Punta Skala – Zwischen mediterraner Eleganz und der Ruhe der Adria fällt es leicht, den Alltag hinter sich zu lassen.(Bild: Falkensteiner Hotels & Residences)
  • Auch Familien entdecken hier oft ein neues Miteinander. Im Falkensteiner Club Funimation Borik und im Falkensteiner Family Hotel Diadora steht Leichtigkeit und gemeinsame Zeit im Mittelpunkt - sei es bei spielerischen Aktivitäten, kreativen Workshops oder einfach dem Luxus, dass alles organisiert ist und man wieder mehr Zeit füreinander hat.
  • Für Paare, die Ruhe und Intimität suchen, bietet das Falkensteiner Hotel Adriana einen Boutique-Adults-Only-Rückzugsort, in dem die Tage auslangen, entspannten Frühstücken, stillen Gartenmomenten und Abenden mit lokalem Wein, Olivenöl und ruhigen Spaziergängen am Meer bestehen. Ein Ort, an dem Wiederverbindung nicht erzwungen wirkt, sondern ganz natürlich geschieht.
  • Wer mehr Privatsphäre bevorzugt, findet in den Falkensteiner Residences Senia oder den neuen Residences Aurora einen Rückzugsort, der den Komfort eines privaten Wohnraums mit den Vorteilen eines Premium-Resorts verbindet – ideal für längere Aufenthalte, tiefere Erholung und ungestörte gemeinsame Zeit.
Falkensteiner Resort Punta Skala – Momente am Meer.
Falkensteiner Resort Punta Skala – Momente am Meer.(Bild: Falkensteiner Hotels & Residences)
  • Und im Falkensteiner Camping Zadar verschmelzen Natur und Komfort zu einem stilvollen Glamping-Erlebnis, bei dem gerade die einfachen Momente – Fahrradtouren, Sonnenuntergänge, gemeinsame Mahlzeiten – zu den Erinnerungen werden, die bleiben.

Wo auch immer man wohnt: Falkensteiner Hotels & Residences schafft mehr als nur eine Urlaubsumgebung. Es entstehen Bedingungen für etwas, wonach viele Reisende leise suchen: Zeit zum Innehalten, zum Runterkommen – und umeinander wiederzufinden.

Mitmachen und gewinnen
Gemeinsam mit dem Tourismusverband der Region Zadar verlost die „Krone“ einen Urlaub im Hotel Falkensteiner Club Funimation Borik für 2 Nächte für jeweils zwei Erwachsene und zwei Kinder bis 12 Jahre in einem Familienzimmer*. Genießen Sie als Familie mit Ihren Kindern eine unbeschwerte Zeit an der schönen Adria Küste, während für Ihre Kinder eigene Unterhaltungsformate wie eine Kinderolympiade geboten werden. Für die Erwachsenen bietet das Acquapura Spa Center einen Indoor Pool, diverse Saunen und viele weitere entspannende Einrichtungen an. Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 21. Juni, 09:00 Uhr ausfüllen und an der Verlosung teilnehmen.

*einlösbar zwischen 15.09.2026 und 30.12.2026., auf Anfrage und nach Verfügbarkeit. 

(Bild: CNTB)
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