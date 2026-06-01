Lercher fordert „Kassenreform ohne Denkverbote“

Die Österreichische Gesundheitskasse, bei der auch mehr als eine Million Steirer versichert ist, macht Millionen-Defizite. Der steirische SPÖ-Chef Max Lercher fordert eine Evaluierung, die auch eine Rückkehr in die Länder bedeuten könnte.
Die SPÖ-Spitzen der Länder rückten am Montag mit Reformplänen zum Gesundheitswesen aus. Burgenlands Hans-Peter Doskozil etwa schlug vor, hochspezialisierte und hochkomplexe Leistungen künftig in „Bundesspitälern“ anzubieten – auch die Grazer Uniklinik und AUVA-Häuser wie das UKH Graz könnten solche sein. „Das hätte etwas für sich“, sagt sein steirischer Kollege Max Lercher.
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