Trotz Wetterumschwung loderten zwei Waldbrände

Das heiße Wetter zum Mai-Ausklang ist vorbei. Trotzdem waren Einsatzkräfte in Tirol am Montag bei zwei Waldbränden gefordert, konkret in Eben am Achensee und Waidring.
In Waidring geriet kurz nach 14 Uhr in einem Waldstück oberhalb der Loferer Straße (B178) ein Baum in Brand, vermutlich durch einen Blitzschlag. Da sich die Brandstelle in unwegsamem Gelände befand, wurde eine Gruppe Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Waidring mit dem Polizeihubschrauber Libelle dorthin geflogen. Die Brandbekämpfung erfolgte anschließend durch mehrere Löschflüge von zwei Polizeihubschraubern.
Bundesstraße mehrmals gesperrt
Der Brand konnte gegen 17 Uhr vollständig gelöscht werden. Während der Überflüge der Löschhubschrauber wurde die B178 mehrmals kurzzeitig für den gesamten Verkehr gesperrt.
Waldbrand auch im Achenseegebiet
Am selben Nachmittag, gegen 14.30 Uhr, wurde auch im Rofan bei Eben am Achensee ein Waldbrand gemeldet, auf etwa 1700 Meter Seehöhe. Auch dort war das Brandgebiet nur schwer zugänglich und auch hier kam ein Hubschrauber zum Einsatz. Mit einigen Flügen konnte der Brand, der nur etwa zehn mal zehn Meter umfasste, gelöscht werden. Die Ursache blieb vorerst unklar.
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