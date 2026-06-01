Trotz Wetterumschwung loderten zwei Waldbrände

Waldbrand auch im Achenseegebiet

Am selben Nachmittag, gegen 14.30 Uhr, wurde auch im Rofan bei Eben am Achensee ein Waldbrand gemeldet, auf etwa 1700 Meter Seehöhe. Auch dort war das Brandgebiet nur schwer zugänglich und auch hier kam ein Hubschrauber zum Einsatz. Mit einigen Flügen konnte der Brand, der nur etwa zehn mal zehn Meter umfasste, gelöscht werden. Die Ursache blieb vorerst unklar.