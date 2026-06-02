Neuer VW T-Roc: Vom Spartaner zum kleinen Tiguan

Kein Schnäppchen, aber teuer ist anders

Der Basispreis des neuen VW T-Roc beträgt 29.990 Euro, also 3500 Euro mehr als vor zehn Jahren der des Tiguan mit 125 PS. Und dabei hat der Basis-T-Roc hat nur einen 115-PS-Vierylinder unter der Haube. Das Basismodell rollt auf Stahlfelgen, aber es sind praktisch alle Assistenten an Bord – bis auf automatisierte Fahrfunktionen -, der Tempomat ist aber serienmäßig, außerdem Keyless, Parkpiepser vorn und hinten und Einzonen-Klimaautomatik.