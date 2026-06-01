Weg für Abschiebezentren in Drittstaaten frei

Brunner: „Wir liefern, was sich Bürger erwarten“

Am Montagabend teilte Migrationskommissar Magnus Brunner per Presseaussendung mit: „Mit der heutigen Einigung setzen wir einen weiteren wichtigen Schritt in der europäischen Migrationswende. Wer kein Recht hat, in der Europäischen Union zu bleiben, muss diese auch wieder verlassen. Mit den neuen Regeln haben wir mehr Kontrolle darüber, dass Rückführungen konsequent umgesetzt werden. Das ist es, was sich die Bürger erwarten – und das liefern wir.“