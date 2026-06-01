Schaulustige nähern sich Wal „Timmy“ weiterhin

Am Donnerstag soll das tote Tier planmäßig obduziert werden, damit feststeht, weshalb „Timmy“ verendet ist. Die Untersuchung soll direkt am Strand erfolgen. Allerdings ist unklar, ob der Kadaver nicht vorher platzen wird. „Man kann nicht genau sagen, wann so ein Tier platzt. Das hängt von vielen Faktoren ab, darunter auch der Außentemperatur oder dem Verwesungsgrad. Aber er wird platzen“, sagte Almut Neumeister vom Deutschen Meeresmuseum in Stralsund zur „Bild“.