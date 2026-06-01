Erzbergrodeo: Sie arbeiten mitten im Abbaugebiet

Der Aufbau fürs Erzbergrodeo ist in vollem Gange. Nur fünf Tage haben die Verantwortlichen Zeit dafür – bei laufendem Bergbaubetrieb. Die Streckenbauer „kämpfen“ dabei gegen das Gelände sowie auch Hitze und Regen. Die „Krone“ schaute sich beim Lokalaugenschein alles ganz genau an und blickte hinter die Kulissen.
Fünf Tage! Mehr Zeit bleibt den Verantwortlichen in Eisenerz nicht, um für das kommende Erzbergrodeo (live auf ServusTV) aufzubauen. Alles bei laufendem Betrieb im größten Tagbau Mitteleuropas. „Das ist nicht einfach. Wir müssen immer melden, wo wir mit unseren Autos gerade fahren oder an der Strecke bauen – damit wir nicht irgendwo unkontrolliert reinfahren, wo vielleicht gerade wirklich abgebaut wird“, erklärt Georg Adamek verständnisvoll.
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