Erzbergrodeo: Sie arbeiten mitten im Abbaugebiet

Fünf Tage! Mehr Zeit bleibt den Verantwortlichen in Eisenerz nicht, um für das kommende Erzbergrodeo (live auf ServusTV) aufzubauen. Alles bei laufendem Betrieb im größten Tagbau Mitteleuropas. „Das ist nicht einfach. Wir müssen immer melden, wo wir mit unseren Autos gerade fahren oder an der Strecke bauen – damit wir nicht irgendwo unkontrolliert reinfahren, wo vielleicht gerade wirklich abgebaut wird“, erklärt Georg Adamek verständnisvoll.