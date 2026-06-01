„Stimmung hat mich an den Ryder Cup erinnert“

„So eine Stimmung habe ich bisher nur vom Ryder Cup gekannt!“ Diese Aussage von Sepp Straka gegenüber Turnierorganisator Ali Al-Khaffaf nach den Austrian Alpine Open in Kitzbühel zeigte die Dimensionen des Events, das den Golfsport in Österreich verändert hat. Die heimischen Stars zeigten sich komplett offen, gaben auch intime Einblicke. Dazu zeigte ein Achtjähriger auf.
Die 32.000 Fans (neuer Rekord in Österreich) sahen das beste rot-weiß-rote Ergebnis bei einem Golf-Heimturnier in der obersten Klasse Europas und sehr volksnahe Spieler. Straka schrieb sich die ganze Woche die Finger wund, gab gefühlt jedem einzelnen Kind ein Autogramm, posierte für Hunderte Selfies. Auch Bernd Wiesberger (bekam als Vierter und bester Österreicher eine kleine Gams) und Maximilian Steinlechner, der als Siebenter sein bestes Resultat auf der DP World Tour holte, nahmen sich extrem viel Zeit für die Fans.
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