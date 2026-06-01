„Stimmung hat mich an den Ryder Cup erinnert“

Die 32.000 Fans (neuer Rekord in Österreich) sahen das beste rot-weiß-rote Ergebnis bei einem Golf-Heimturnier in der obersten Klasse Europas und sehr volksnahe Spieler. Straka schrieb sich die ganze Woche die Finger wund, gab gefühlt jedem einzelnen Kind ein Autogramm, posierte für Hunderte Selfies. Auch Bernd Wiesberger (bekam als Vierter und bester Österreicher eine kleine Gams) und Maximilian Steinlechner, der als Siebenter sein bestes Resultat auf der DP World Tour holte, nahmen sich extrem viel Zeit für die Fans.