Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stimmen zum Spiel

Rangnick: „Es hat uns neue Erkenntnisse gebracht“

Fußball International
01.06.2026 23:35
Teamchef Ralf Rangnick (li.) klatschte mit Marcel Sabitzer ab.
Teamchef Ralf Rangnick (li.) klatschte mit Marcel Sabitzer ab.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Die zweite Halbzeit hat mir sehr gut gefallen. Es hat uns neue Erkenntnisse gebracht“, analysierte Teamchef Ralf Rangnick den ÖFB-Testspiel-Sieg über Tunesien. Hier alle Stimmen zur Partie ...

0 Kommentare

Ralf Rangnick (ÖFB-Teamchef): „Die erste Halbzeit hat mir nicht ganz so gut gefallen. Im letzten Drittel waren wir oft technisch nicht sauber genug. Dann hat die Rote Karte von Konni Laimer das Spiel komplett verändert. Die zweite Halbzeit hat mir sehr gut gefallen. Wir waren am Schluss dem zweiten Tor näher als Tunesien dem Ausgleich. Es hat uns neue Erkenntnisse gebracht. Die beiden Youngsters, Carney und Paul, haben es richtig gemacht gegen den Ball. Wir haben heute einiges Neues gesehen, was durchaus auch für das erste Spiel zu berücksichtigen ist. In der zweiten Halbzeit hatten wir das Spiel mehr unter Kontrolle als in der ersten Halbzeit. Die Jungs haben jetzt zwei Tage frei und am Donnerstag in der Früh fliegen wir nach Los Angeles.“

Zu Baumgartner und Alaba: „Wir müssen noch abwarten, was mit Baumi ist. Wir wissen erst morgen, wie schwer die Verletzung ist. Hoffentlich nicht allzu schwer. Es ist ihm reingestochen bei einem Schuss aufs Tor. Eher Hüftbeuger. Bei David müssen wir auch noch einmal hinschauen. Er hat in der Halbzeit eine leichte Verhärtung gespürt. Deswegen sind wir da auch kein Risiko eingegangen.“

Lesen Sie auch:
Christoph Baumgartner 
„Wird nicht spielen“
Baumgartner verletzt sich beim Aufwärmen
01.06.2026

Zu seiner Zukunft: „Es ist kein Geheimnis, dass ich mich sehr wohl fühle in Österreich und ich mich seit einigen Jahren hier zuhause fühle.“

Lesen Sie auch:
Die ÖFB-Fans fordern die Verlängerung von Teamchef Ralf Rangnick.
Rangnick soll bleiben!
Fans fordern: „Mit dir bereit für die EM 2028“
01.06.2026

Marcel Sabitzer (ÖFB-Torschütze): „Wir haben uns in der Halbzeit noch einmal gesammelt und ein bisschen was verändert. Wir haben auf Konter gespielt und hatten gute Umschaltmomente. Es war jetzt kein Weltspiel, aber den Umständen entsprechend schon ordentlich. Bis zur Roten Karte haben wir das Learning, dass wir gegen tiefstehende Gegner bessere Lösungen finden müssen. Wenn wir gegen den Ball gut arbeiten, sind wir sehr gefährlich und stark. Wir brauchen einen guten Mix zwischen Ballbesitz und gegen den Ball. Wenn wir das beides draufhaben, sind wir eine sehr gute Mannschaft.“

Zu Baumgartner: „Er sagt, dass er glaubt, dass es nicht so schlimm ist. Baumi ist für unser Spiel sehr wichtig. Wir hoffen, dass alles gut wird. Wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit.“

David Alaba (ÖFB-Kapitän): „Wir haben gezeigt, dass wir mit einem Mann weniger trotzdem ein gewisses Level spielen können. Dementsprechend sind wir zufrieden mit unserer Leistung. Der Spirit unserer Mannschaft ist ein großes Plus, aber auch die Qualität, die wir haben. Gepaart mit dem Teamgeist, dem Willen und Ehrgeiz sind wir schwer zu schlagen.“

Konrad Laimer (ÖFB-Verteidiger): „Ich dachte, vielleicht zeigt er ein wenig Fingerspitzengefühl, weil es ein Freundschaftsspiel ist. Wenn man auf die Regeln schaut, ist es auch eine richtige Entscheidung. Im ersten Moment dachte ich, wie blöd kann man sein, dass man in einem Freundschaftsspiel Rot bekommt und dann beim ersten Spiel gesperrt ist. Mit einem blauen Auge davongekommen. Ein Riesenkompliment an die Mannschaft, wie sie in der zweiten Halbzeit mit einem Mann weniger gespielt und auch verdient gewonnen hat.“

Lesen Sie auch:
Konrad Laimer sah die Rote Karte und musste vom Feld.
Für WM-Spiel gesperrt?
Laimer: „Ich dachte mir, wie blöd kann man sein“
01.06.2026

Marko Arnautovic (ÖFB-Stürmer): „Wir wollten das Spiel gewinnen, das haben wir getan. In der ersten Halbzeit hätten wir es besser machen können. Wir gehen mit einem sehr guten und positiven Gefühl nach Amerika. Ich konzentriere mich voll und ganz auf die WM und freue mich darauf. Ich werde sicher zurückkommen und mich verabschieden.“

Sasa Kalajdzic (ÖFB-Stürmer): „Die Mentalität ist bei dieser Mannschaft sowieso in jedem Spiel top. Der Sieg geht auch in Ordnung. Wir hatten noch die ein oder andere Chance. Ich bin froh über den Sieg und stolz auf die Mannschaftsleistung. Ich freue mich auf die ein, zwei Tage, die ich mit meiner Familie verbringen kann. Dann geht es los in die USA und ich habe richtig Bock darauf.“

Alexander Schlager (ÖFB-Torhüter): „Der Spielverlauf war nicht optimal, aber es zeigt, welche Energie in der Mannschaft steckt. Der Gegner hat es uns nicht leicht gemacht in der ersten Halbzeit. Wir haben dann nach Ballverlust nicht das direkte Gegenpressing gefunden, sondern haben ein bisschen zu viel Räume hergegeben und ihnen auch die eine oder andere Standardsituation geschenkt. In Summe haben wir es mit ein bisschen Glück doch großteils gut verteidigt. Am Ende des Tages zählt, dass wir heute gewonnen haben. Wir wissen, welchen Wert Baumi nicht nur als Spieler, sondern auch als Person in der Mannschaft hat. Deswegen drücken wir ihm die Daumen, dass es nichts Gröberes ist.“

Sabri Lamouchi (Tunesien-Teamchef): „Uns hat es ein bisschen an Reife gefehlt. Wir haben es in Überzahl nicht geschafft, ein Tor zu erzielen. Wir hätten mehr Geduld gebraucht und die Österreicher laufen lassen müssen. Ich finde es nicht richtig, dass der Schiedsrichter Laimer Rot gezeigt hat. Ich hätte lieber elf gegen elf weitergespielt.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
01.06.2026 23:35
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
123.466 mal gelesen
Wirtschaft
Ab Juni: Beiträge-Beben für öffentlich Bedienstete
99.192 mal gelesen
Archivbild
Österreich
Schwere Unwetter sorgen für brenzlige Situationen
96.516 mal gelesen
Die Gewitterfront sorgte für zahlreiche Schäden in ganz Österreich.
Wien
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
2396 mal kommentiert
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Ausland
Exportverbot: Jetzt geht Russen das Kerosin aus
773 mal kommentiert
Europa versucht seit Beginn des Ukraine-Kriegs nach und nach auf Öl-Lieferungen zu verzichten.
Außenpolitik
Selenskyj macht Druck und Putin spricht von „Ende“
621 mal kommentiert
Mehr Fußball International
Stimmen zum Spiel
Rangnick: „Es hat uns neue Erkenntnisse gebracht“
Für WM-Spiel gesperrt?
Laimer: „Ich dachte mir, wie blöd kann man sein“
Rangnick soll bleiben!
Fans fordern: „Mit dir bereit für die EM 2028“
1:0 gegen Tunesien
Österreich besteht WM-Test mit Kampf und Glück
Gegen Tunesien
Süßer Moment! Alaba läuft mit seinen Kindern ein
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf