Rangnick: „Es hat uns neue Erkenntnisse gebracht“

Ralf Rangnick (ÖFB-Teamchef): „Die erste Halbzeit hat mir nicht ganz so gut gefallen. Im letzten Drittel waren wir oft technisch nicht sauber genug. Dann hat die Rote Karte von Konni Laimer das Spiel komplett verändert. Die zweite Halbzeit hat mir sehr gut gefallen. Wir waren am Schluss dem zweiten Tor näher als Tunesien dem Ausgleich. Es hat uns neue Erkenntnisse gebracht. Die beiden Youngsters, Carney und Paul, haben es richtig gemacht gegen den Ball. Wir haben heute einiges Neues gesehen, was durchaus auch für das erste Spiel zu berücksichtigen ist. In der zweiten Halbzeit hatten wir das Spiel mehr unter Kontrolle als in der ersten Halbzeit. Die Jungs haben jetzt zwei Tage frei und am Donnerstag in der Früh fliegen wir nach Los Angeles.“