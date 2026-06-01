Sieg im Mühlviertel-Duell als Familien-Business

Gastgeber Julbach unterlag Oberneukirchen in einem über weite Strecken ausgeglichenem Duell 2:4 und muss daher weiter um den Ligaverbleib in der Bezirksliga Nord zittern. Die Gäste aus Oberneukirchen atmen auf und freuen sich schon jetzt über die Rettung und aufs legendäre Oktoberfest.
Die Partie im Mühlviertel stand lange auf Messers Schneide: „Nach dem Ausgleich der Julbacher hätte die Partie kippen können“, gestand Oberneukirchen-Trainer Gerhard Meindl, der nach dem 4:2-Auswärtssieg erleichtert aufatmete: „Endlich ist der Klassenerhalt fixiert und ich denke, dass es auch Julbach auf jeden Fall schaffen wird.“
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