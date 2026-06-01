Sieg im Mühlviertel-Duell als Familien-Business

Gastgeber Julbach unterlag Oberneukirchen in einem über weite Strecken ausgeglichenem Duell 2:4 und muss daher weiter um den Ligaverbleib in der Bezirksliga Nord zittern. Die Gäste aus Oberneukirchen atmen auf und freuen sich schon jetzt über die Rettung und aufs legendäre Oktoberfest.