Laimer: „Ich dachte mir, wie blöd kann man sein“

„Regeltechnisch richtig“

Nach dem Spiel meinte Laimer am ServusTV-Mikro: „Regeltechnisch ist es eine Rote Karte – wahrscheinlich als letzter Mann. Ich hatte gehofft, dass der Schiedsrichter vielleicht ein bisschen Fingerspitzengefühl zeigt, dass er keine Rote geben muss. Wenn man nur auf die Regel schaut, dann ist es eine richtige Entscheidung.“