Premier-League-Rekordspieler beendet Karriere

Der englische Rekordkicker James Milner hängt seine Fußballschuhe an den Nagel. Der 40-Jährige beendete nach 24 Saisonen seine aktive Karriere, der Mittelfeldmann hält mit 658 Ligaspielen den Rekord in der englischen Premier League.
Milner hatte 2002 als 16-Jähriger bei Leeds United sein Oberhaus-Debüt gegeben. Er spielte unter anderem für Liverpool, Manchester City, Aston Villa und Newcastle United und stand zuletzt bei Brighton unter Vertrag.
„Unvergessliche Momente“
Im Februar übertraf Milner den Rekord des ehemaligen englischen Nationalspielers Gareth Barry für die meisten Premier-League-Einsätze, nachdem er beim 2:0-Sieg von Brighton in Brentford zum Einsatz gekommen war. „Ich hatte das große Glück, einige unvergessliche Momente zu erleben“, schrieb der Routinier in den sozialen Medien.
Ein Premier-League-Titel
„Der Fußball hat mir weit mehr gegeben, als ich mir jemals hätte vorstellen können.“ Milner gewann mit Liverpool die Champions League, die Premier League, den FA Cup und den Ligacup sowie mit City zwei Premier-League-Titel, den FA Cup und den Ligacup. Er bestritt 61 Länderspiele für England.
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