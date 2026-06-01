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„Alles nach Plan“

Warum Hallenbad-Baustelle in Klagenfurt stillsteht

Kärnten
01.06.2026 20:00
Aktuell finden keine Bauarbeiten am Areal des neuen Alpen-Adria Familien- und Sportbades statt. ...
Aktuell finden keine Bauarbeiten am Areal des neuen Alpen-Adria Familien- und Sportbades statt. Denn der Beton für das Schmalwandbecken muss aushärten. In zwei Wochen geht es dann wieder weiter.(Bild: Marcel Tratnik)
Porträt von Marcel Tratnik
Von Marcel Tratnik

Keine schweren Maschinen, keine Bewegung und keine Bauarbeiter – viele Klagenfurter und auch Pendler fragen sich, warum das Hallenbad in der Kärntner Landeshauptstadt nicht weiter gebaut wird. Die „Krone“ hat nachgefragt und kennt die Gründe.

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Seit längerer Zeit steht die Baustelle für das neue Hallenbad am Klagenfurter Südring still. Viele befürchten nach dem jahrzehntelangen Wirrwarr, dass es abermals einen Rückschlag bei dem Bau der Schwimmstätte gibt.

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