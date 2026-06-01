Torraub! Konrad Laimer muss mit Glatt-Rot vom Feld

Keine WM-Sperre

Laimer blockte in der 37. Minute einen Tunesien-Laufpass als letzter Mann mit dem Arm ab – der Schiedsrichter zückte zuerst nur die Gelbe Karte. Da der gegnerische Stürmer sonst freie Bahn aufs Tor gehabt hätte, schaltete sich der VAR ein und entschied auf Glatt-Rot.

Glück im Unglück für Laimer: Da nur grobe Vergehen eine Sperre nach sich ziehen, wird er aller Voraussicht nach im ersten WM-Spiel gegen Jordanien auf dem Feld stehen dürfen.