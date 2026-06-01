Torraub! Konrad Laimer muss mit Glatt-Rot vom Feld

Viel Chaos bei Österreichs WM-Generalprobe gegen Tunesien. Nach der Verletzung von Christoph Baumgartner beim Aufwärmen wurde nun auch noch Konrad Laimer nach einem Handspiel mit Glatt-Rot vom Platz gestellt. Für die WM sollte er wohl jedoch nicht gesperrt sein.
Das Fazit nach 45 Spielminuten im Ernst-Happel-Staion – kein gelungenes Testspiel des ÖFB-Teams. Nach der Verletzung Baumgartners vor dem Anpfiff folgte eine Halbzeit mit wenigen österreichischen Torchancen, drei Tunesien-Lattentreffern und noch dazu einer Glatt-Roten Karte von Bayern-Legionär Konrad Laimer. Mit dieser Vortsellung wird Trainer Ralf Rangnick wohl nicht zufrieden sein.
Keine WM-Sperre
Laimer blockte in der 37. Minute einen Tunesien-Laufpass als letzter Mann mit dem Arm ab – der Schiedsrichter zückte zuerst nur die Gelbe Karte. Da der gegnerische Stürmer sonst freie Bahn aufs Tor gehabt hätte, schaltete sich der VAR ein und entschied auf Glatt-Rot.
Glück im Unglück für Laimer: Da nur grobe Vergehen eine Sperre nach sich ziehen, wird er aller Voraussicht nach im ersten WM-Spiel gegen Jordanien auf dem Feld stehen dürfen.
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