Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bewegt sich etwas?

Selenskyj macht Druck und Putin spricht von „Ende“

Außenpolitik
31.05.2026 20:40
(Bild: AP/Mikhail Metzel)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Russland verliert laut Kiew im Krieg um die Ukraine die Initiative auf dem Schlachtfeld. Damit ebne sich nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj der Weg zu einer diplomatischen Lösung des Konflikts. Derweil spricht Kremlchef Wladimir Putin ebenfalls von einem „baldigen Ende“ ...

0 Kommentare

Seit Ende Dezember des Vorjahres gerate die russische Armee immer mehr in die Rückhand bei hohen Verlusten an Soldaten, erklärte Selenskyj in einem Interview des Senders CBS News, das er in Teilen auch auf X und Telegram veröffentlichte.

Russland könne nicht mehr Territorium besetzen, als die Ukraine zurückerobere. „Daher denke ich, dass wir einen diplomatischen Weg finden müssen – hinsetzen und verhandeln – bis Anbruch des nächsten Winters“, sagte Selenskyj. Allerdings sei dazu innerer Druck auf Kremlchef Putin ebenso nötig wie mehr Sanktionsdruck durch die USA und Europa. Auch Europa müsse mit am Verhandlungstisch sitzen, möglicherweise in einem Dreierformat von Großbritannien, Frankreich und Deutschland.

Kryptische Aussagen aus Moskau
Bisherige Verhandlungs- oder Vermittlungsversuche sind an den Maximalforderungen Moskaus gescheitert. Zu diesen gehört unter anderem, dass Kiew seine Armee aus den bisher nicht von Russland eroberten Gebieten im Donbass, den die Regionen Donezk und Luhansk bilden, abzieht.


Putin selbst überraschte zuletzt mit ähnlichen Äußerungen, wenn auch mit einer anderen Lesart der Situation auf dem Schlachtfeld. „Die Lage auf dem Schlachtfeld entwickelt sich in einer Weise, die uns das Recht gibt zu sagen, dass die Situation sich ihrem Ende nähert“, sagte er am Freitag.

Was genau Putin damit meint, blieb offen. Feststeht nur, dass die russichen Truppen weit davon entfernt sind, die Ukraine zu bezwingen. Selenskyj kritisierte vor diesem Hintergrund die Lockerung von Sanktionen gegen Russland angesichts der Erdölkrise, hervorgerufen durch den Krieg der USA gegen den Iran. „Sanktionen aufheben bedeutet, russischen Soldaten zu helfen, indem man der russischen Industrie hilft“, sagte er.

Lesen Sie auch:
Die russischen Streitkräfte haben es in der Ukraine mit unfassbaren Zuständen zu tun.
Grausame Methoden
Sogar nach Schlaganfall Gelähmte müssen an Front
27.05.2026
Wegen Putins Raketen
Selenskyj übermittelt Waffenwunschliste an Trump
27.05.2026

Durch die Lockerung der Sanktionen gegen Moskau habe es keine Überraschungen wie niedrigere globale Preise für Öl, Benzin oder Diesel gegeben. Vielmehr sei diese Lockerung seiner Meinung nach ein Weg, um den Dialog mit Russland aufzubauen. „Aber dies ist nicht die richtige Herangehensweise, denn sie (die Russen) verstehen keine Worte oder Empathie und sehen es als Zeichen der Schwäche.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
31.05.2026 20:40
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Wiener Elektro Tage
„Elektromobilität ist gekommen, um zu bleiben!“
Tragischer Unfall
Heftige Windböen blasen Baukran um: Kranführer tot
Gewaltige Staubwand
Sandsturm wälzt sich über Touristenattraktion
Der Einsatz in dem verzweigten und teilweise gefluteten Höhlensystem gestaltete sich schwierig.
„Suchen weiter“
Laos: 5 der 7 eingeschlossenen Goldsucher gefunden
Diese Melonen haben einen Rekordpreis erzielt.
Rekord bei Auktion
Zwei Yubari-Melonen für 31.100 Euro versteigert!
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
119.169 mal gelesen
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
112.910 mal gelesen
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Tirol
1020 Mitarbeiter machen 561 Millionen Euro Umsatz
107.158 mal gelesen
Florian, Fritz junior, Dieter, Gerald Unterberger und Josef Gruber am Dach des Firmensitzes in ...
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
1198 mal kommentiert
Wirtschaft
Ab Juni: Beiträge-Beben für öffentlich Bedienstete
1102 mal kommentiert
Archivbild
Österreich
Islam-Chefs wollen Kopftuch sogar für Achtjährige
932 mal kommentiert
Für Mädchen unter 14 Jahren ist das Kopftuch bald in Schulen verboten. Die IGGÖ will indes ein ...
Mehr Außenpolitik
Bewegt sich etwas?
Selenskyj macht Druck und Putin spricht von „Ende“
Spannender Wahlausgang
ÖVP siegt hauchdünn vor der SPÖ, gefolgt von FPÖ
Diskutieren Sie mit!
Wehrdienst-Debatte: Welches Modell ist fair?
Krone Plus Logo
Gerüchteküche brodelt
Was geschah in Nepal? Das Massaker im Königspalast
Diskutieren Sie mit!
Wer darf an unseren Unis sprechen?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf