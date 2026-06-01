Traumhafte USA-Reise mit schrecklichem Ende

Traumhafter Trip mit schrecklichem Ende! Die U18-Girls der Linzer Steelvolleys konnten bei einer 12-tägigen USA-Reise nach San Francisco in andere Volleyball-Welt eintauchen, besuchten auch die renommierte Stanford Universität. Doch vorm Heimflug saß ein Toter im Flugzeug.
Als sie vor dem Rückflug am Airport in San Francisco schon bereit zum Einsteigen waren, kam der Kapitän und informierte: „An Bord wurde beim Aussteigen festgestellt, dass es unter den Passagieren einen Toten gibt. Es müssen die Umstände geklärt werden, dann muss gereinigt werden.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.