Von Svazek gibt‘s plötzlich ein Lob für Migranten

Erstmals gibt es ein Integrationsleitbild für das Land Salzburg. FPÖ-Chefin Marlene Svazek hat jetzt Anerkennung für „viele, viele Zugewanderte“. Mit dem Papier soll es für Migranten neue Regeln geben. Diese Vorgaben der Landesregierung sind allerdings nicht sehr konkret.
„Als ich die Anfrage zur Mitarbeit bekommen habe, und die Anfrage kam von der FPÖ, da war ich mir nicht sicher, ob ich es mache“, sagte Integrationsexperte Kenan Güngör bei der Vorstellung des neuen Salzburger Integrationsleitbildes am Montag. Mehr als ein Jahr hat die Salzburger Landesregierung daran unter anderem mit dem kurdischstämmigen Soziologen gearbeitet.
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