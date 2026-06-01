Fix: Diesen Spieler krallt sich Coach Silberberger

Die Kaderplanungen bei Bundesligist WAC laufen auf Hochtouren! Am morgigen Dienstag wird ein neuer Verteidiger präsentiert. So steht es zudem um Goalie Polster, Coach Silberberger hat ein neues Sturmduo auf seiner Wunschliste und spricht darüber, warum der Kader verkleinert werden soll. Und: Für den Amateure-Trainer gibt es einen neuen Namen.
Die Kaderplanung im Hause WAC schreitet voran! Coach Thomas Silberberger urlaubt gerade in Kanada, spult da 3500 Auto-Kilometer ab. „Ich liebe es, die Landschaft zu erkunden – Menschen sehe ich hier allerdings wenige“, lacht „Silbi“, der am 10. Juni heimkehrt, aber schon am Werken ist.
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