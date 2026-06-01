Endstation für Sinner-Bezwinger im Achtelfinale

„Einfach nur dankbar“

Weiter im Bewerb vertreten ist hingegen bei den Frauen die Polin Maja Chwalinska. Nach einem mühelosen 6:3,6:2-Erfolg über die Französin Diane Parry darf sich die 24-Jährige als erste Qualifikantin seit sechs Jahren im Kampf um den Semifinaleinzug versuchen. „Ich habe das alles natürlich nicht erwartet und bin einfach nur dankbar“, sagte Chwalinska, die vor Roland Garros auf der WTA-Tour nur zwei Matches auf Sand gewonnen hatte. Ihre nächste Gegnerin ist die Russin Anna Kalinskaja, die Österreichs letzte Hoffnung Anastasia Potapova in drei Sätzen ausschaltete.