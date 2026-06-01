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Rangnick soll bleiben!

Fans fordern: „Mit dir bereit für die EM 2028“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
01.06.2026 22:51
Die ÖFB-Fans fordern die Verlängerung von Teamchef Ralf Rangnick.
Die ÖFB-Fans fordern die Verlängerung von Teamchef Ralf Rangnick.(Bild: Krone KREATIV/GEPA pictures, ServusTV Screenshot)
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Von krone Sport

Klare Nachricht der Österreich-Fans an den Teamchef: Ralf Rangnick soll bis zur EM 2028 dem ÖFB-Team erhalten bleiben!

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„Ralf: mit dir bereit für die Inseln“, forderten die ÖFB-Fans bei der WM-Generalprobe gegen Tunesien. Die EM 2028 wird in Großbritannien und Irland stattfinden. Der Vertrag des Deutschen läuft bis nach der WM 2026 – Rangnick befinde sich bereits in Verhandlungen mit dem ÖFB.

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Abgang nach der WM?
Ob der Teamchef jedoch auch noch nach der Weltmeisterschaft bleibt, ist noch offen. Zuletzt wurde Rangnicks Name mit einem möglichen Wechsel zum italienischen Giganten AC Milan in Verbindung gebracht. Zu den Gerüchten meinte der Deutsche nur, er würde sie „weder bestätigen, noch dementieren“.

Ralf Rangnick
Ralf Rangnick(Bild: GEPA)

„Fühle mich sehr wohl“
„Es herrscht eine riesige Euphorie derzeit rund um die Mannschaft“, erklärte Rangnick im ServusTV-Interview nach dem Spiel. „Dass ich mich in Österreich seit Jahren sehr wohl fühle, ist kein Geheimnis“, reagierte Rangnick auf die Fan-Forderungen. 

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