Fans fordern: „Mit dir bereit für die EM 2028“

Abgang nach der WM?

Ob der Teamchef jedoch auch noch nach der Weltmeisterschaft bleibt, ist noch offen. Zuletzt wurde Rangnicks Name mit einem möglichen Wechsel zum italienischen Giganten AC Milan in Verbindung gebracht. Zu den Gerüchten meinte der Deutsche nur, er würde sie „weder bestätigen, noch dementieren“.