Emotionaler Manninger-Abschied bei ÖFB-Testspiel

Da wurde es plötzlich ganz still im Ernst-Happel-Stadion. Vor dem ÖFB-Testspiel gegen Tunesien verabschiedete sich das Nationalteam vom verstorbenen Ex-Tormann Alexander Manninger. Der langjährige Teamkollege Sebastian Prödl richtete ein paar Worte an seinen ehemaligen Kollegen und seine Angehörigen.
„Alexander Manninger war nicht nur ein verlässlicher Tormann, sondern vor allem ein großartiger Mensch – ein Freund, ein Vorbild“, trauert der 73-fache Teamspieler. „Er war jemand, auf den man immer zählen konnte. Wir werden seine Hilfsbereitschaft, Leidenschaft und seine besondere Art vermissen.“
„Viel Kraft in schwerer Zeit“
Auch an die Angehörigen des ehemaligen Torhüters richtete Prödl trauernde Worte. „Seine größte Liebe galt seiner Frau und seinen beiden Söhnen – ihnen wünschen wir von Herzen viel Kraft in dieser schweren Zeit.“
Manninger verstarb am 16. April. Eine Lokalbahn rammte seinen Pkw auf einem unbeschrankten Bahnübergang bei Nußdorf.
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